El Sabadell se destapa para encaramarse al coliderato

Un vistazo a la clasificación de la Primera RFEF después de la disputa de la quinta jornada ya indica lo complicada que suele ser esta categoría. Los dos primeros clasificados de la tabla están invictos, pero a base de acumular un empate más que victorias conseguidas. Mientras que en otras categorías suele haber un equipo que se dispara al frente de la clasificación, en la categoría de bronce de nuestro fútbol en el Grupo 2 de la Primera Federación los dos conjuntos que están al frente de la tabla ya se han dejado seis puntos por el camino. La cosa apunta a emociones fuertes durante todo el campeonato.

Y uno de esos dos equipos que están al frente de la liga es el C. E. Sabadell. Los de Ferrán Costa se han encaramado a la zona alta de la clasificación con un trabajo sordo y alejado de los grandes titulares y focos de escaparate, pero tremendamente efectivo para contentar a una parroquia, la arlequinada, siempre especialmente necesitada de alegrías procedentes de la Nova Creu Alta.

De hecho el triunfo ante el Villarreal B es el primero que han visto los aficionados sabadellenses en el feudo arlequinado. Los dos primeros partidos en casa acabaron en empate ante Eldense y Cartagena. Son las cosas del calendario. Los dos primeros equipos que visitaron el Vallés eran recién descendidos ante un Centre de Esports recién llegado de vuelta a la Primera Federación tras haber salido del pozo de la Segunda RFEF en el primer intento. Ante el Eldense se mereció más. Ante el Cartagena la lluvia obligó al aplazamiento del partido que no se movió del marcador inicial en el segundo capítulo del enfrentamiento.

Se trataba de no fallar ante el Villarreal B. El gol de Rodrigo Escudero en la primera parte abocó a un segundo tiempo de dominio visitante aunque sin encontrar la portería de Fuoli. Estreno goleador en casa, estreno de victorias en campo propio y llegada al coliderato resuelto en favor del At. Sanluqueño por la mejor diferencia de goles general. Son las cosas del fútbol. Si el Sabadell no hubiera dejado escapar un 0-2 a favor en su desplazamiento a Sanlúcar los de Ferrán Costa serían líderes destacados de la categoría. Pero el fútbol no entiende de “y sis”.

“En cinco jornadas me habéis preguntado dos veces si me he quitado un peso de encima. Me duele la espalda, pero no de los pesos que me quito de encima, sino de la tensión de los partidos”, ironizaba el técnico Ferrán Costa tras el partido. El próximo “dolor de espalda” que le espera a Costa es el desplazamiento al campo del penúltimo Antequera.

Los triunfos de Sabadell, Sanluqueño y Atlético de Madrid B han relegado al Europa a la cuarta plaza de la clasificación. Meritoria, ilusionante y toda una invitación a la ambición. Después de la victoria en casa ante el Nástic, la derrota por la mínima en Teruel ha supuesto un frenazo a una marcha, la de los escapulados, que computaba dos victorias y dos empates. El entrenador Aday Benítez no podía explicarse de manera más clara después del partido: “Lo que conseguimos la semana pasada lo hemos perdido frente a un rival de nuestra liga.” Sin embargo, ver a día de hoy a los escapulados en el mismo paquete de perseguidores en el que están Cartagena, Ibiza o Eldense es motivo más que suficiente para no dejar de alabar al equipo de Gracia.

Por lo que al Nástic se refiere golear al Eldense en el Nou Estadi Costa Daurada le ha servido para igualar el registro de goles a favor y goles encajados, ocho por ocho. El triunfo merced a los goles de Baselga, Juanda y Jaume Jardí corta una racha de dos derrotas consecutivas que había destapado la rumorología alrededor de la figura del entrenador Luis César. Los de Tarragona alcanzan la décima plaza de la clasificación y las matemáticas no dejarán mentir a ningún seguidor grana que diga que a pesar de todo un proyecto hecho para ascender está tras un comienzo dubitativo a solo dos puntos de la cabeza de la tabla.

Son solo cinco jornadas. Quedan treinta y tres, ni más ni menos que noventa y nueve puntos en juego.