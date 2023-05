Rexach en el 'Cara a Cara' de Manolo Oliveros “El City-Madrid era un partido de profesionales contra amateurs"

Charly Rexach en el 'Cara a Cara' de Manolo Oliveros: “El City-Madrid parecía un partido de profesionales contra amateurs”





El ex jugador, ex entrenador y mito del barcelonismo, Carles Charly Rexach Cerdà, se pasa por el 'Cara a Cara' de Manolo Oliveros en Esports Cope.

Rexach recibe a Oliveros en el Real Club de Tenis de Barcelona, donde sigue disfrutando del tenis, uno de sus deportes favoritos, compaginandolo con el pádel y el ciclismo.

Rexach ejerce ahora del cargo más importante que ha tenido jamás: de abuelo. Su nieto, confiesa, está fascinado con el fútbol y le acompaña a ver partidos.

Oliveros recuerda també la infancia de Rexach. Curiosamente tanto el hermano del ex entrenador como el propio Charly coincidieron en el mismo colegio con el narrador del Barça, el centro Ausiàs March, donde Manolo confiesa que ya vio las dotes futbolísticas de los hermanos.





Era inevitable que hablasen en este cara a cara del partido de ayer, el 4-0 del City al Madrid en Manchester. Charly lo tiene claro: “Pep les dio un repaso espectacular, jugaron dos equipos grandes y uno hizo que el otrose pusiese rojo. Parecía un partido de profesionales contra un equipo amateur. Viniendo del Madrid, que tiene pundonor, verle desmantelado de esa manera, yo creo que les hizo daño”, sentencia.

Sobre el artífice del proyecto, Pep Guardiola, Rexach lo tiene claro: "Pep está jugando a fútbol mejor que cuando jugaba en el Barça". Y sobre un posible retorno al banquillo azulgrana: "Lo veo muy difícil, las segundas partes... aquí salió ganando todo, ahora está en disposición de ganar esta Champions. Está triunfando plenamente en otros países, que todavía es más complicado. Pasará a la historia como uno de los grandes entrenadores que ha habido y que habrá", dice Rexach, sentado en uno de los sofás de la casa club del club de tenis.





Sobre el actual entrenador del Barça, Xavi Hernández, el mito del Barça le da todo el valor al año que ha hecho: “Un equipo que gana La Liga hace muy buena temporada”. Y del eterno rival, está convencido que “el Madrid se cambiaría con el Barça, es mucha mejor temporada la del Barça que la del Real Madrid. El Madrid estuvo a punto de no ganar nada. En Copa estaban 1-0 y yo pensaba que pasaba el Barça y hacía doblete”.

Además, añade sobre el míster azulgrana: “El gran éxito de Xavi este año ha sido acoplarse a la situación. Este equipo comenzó arreglando el aspecto defensivo. Con lo que tenía ha empezado mejorando lo de detrás. Y en ataque, este cambio de jugar con sólo dos delanteros ha hecho que mejorase muchísimo”.

Por último, sobre nombres propios, Rexach explica:

De Joan Laporta: “Cuando lo oigo hablar veo que no se asusta, todo el mundo habla de la situación económica pero va haciendo cosas”.

Sobre Leo Messi y una posible vuelta a casa: “Yo sinceramente deseaba de todo corazón que ganase, primero el Mundial”, remarca Oliveros que lo ganó él sólo. Añade Rexach sobre su futuro: “Creo que no vendrá, no he hablado con él, pero hace dos años no salió muy bvien y los que hicieron que no saliese bien son los que están. Su futuro está en otro lugar, aunque a la larga volverá a vivir en Barcelona”.

Y de Monjtuïc: "Me tienen que explicar un poco la situación.Muchos amigos me dicen que no irán, la sensación es que allí hay un aforo que no se puede comparar con el Camp Nou y quiero ver como lo gestionan. Cuando sepamos cuál es la situación, veremos".





Así finaliza otro nuevo 'Cara a Cara' de Manolo Oliveros. Esta vez con Charly Rexach, a quien conoce desde que eran niños y compartían colegio.