Rashford pasa revisión médica previa a su fichaje por el Barça

Marcus Rashford ha superado con éxito la preceptiva revisión médica en la Ciudad Deportiva y ha dejado todo preparado para su presentación como nuevo jugador azulgrana. El extremo inglés ha aprovechado el acto para saludar durante unos breves instantes al entrenador Hansi Flick y al director deportivo, Deco.

Rashford llega al club azulgrana en calidad de cedido por el Manchester United aunque en la última temporada jugó a préstamo seis meses en el Aston Vila, con una opción de compra no obligatoria de unos 35 millones de euros. En caso de no hacerla efectiva, el Barça deberá compensar al Manchester United con una pequeña cantidad económica. No obstante, el Barça tendrá que pagar una ficha de 14 millones de euros brutos (unos 7 millones de euros netos) al jugador que se ha rebajado el sueldo un 15% para recalar en el club barcelonista.

A pesar de su alta ficha, que le sitúa en el escalafón más alto del vestuario y de las dificultades para inscribir a Joan García, el jugador inglés es una oportunidad de mercado ante la imposibilidad de que tanto Nico Williams como Luis Díaz hayan aterrizado en el Barça y su entrenador en el Manchester United, Rubén Amorín, no contara con él, hasta el punto de apartarlo del grupo en los entrenamientos de pretemporada.

Este martes por la tarde se entrenará por primera vez con sus nuevos compañeros. El miércoles será presentado a los medios de comunicación y el jueves volará hacia tierras asiáticas para iniciar la gira dónde los azulgrana tienen previsto jugar tres amistosos. El domingo 27 de julio contra el Visel Kobe japonés. El jueves 31 se desplazará a Coreo para enfrentarse al Seúl y cerrará la gira ante el también coreano Daegu.

Renovación de Koundé

La prensa francesa ha publicado que el Barça ya ha iniciado las negociaciones para renovar el contrato de Jules Koundé, después de que el Manchester City y otros clubes se hayan interesado por el defensa francés de 26 años y cuyo contrato finaliza en el 2027. Según la prensa gala, el Barça considera a Koundé como intocable y solo una oferta irrechazable supondría la marcha del zaguero francés.