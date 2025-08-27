Pickel un todoterreno para el Espanyol

Charles Pickel es centrocampista físico que el Espanyol estaba buscando. El jugador nacido en Suiza hace 28 años, mide 1´87 metros, tiene también pasaporte congoleño y una larga trayectoria en sus botas tras haber jugado en la US Cremonese, el FC Basel, el Grasshoppers, el FC Schaffhausen, el Neuchâtel Xamax, el Grenoble y el Famalicão. Se trata de un centrocampista que destaca más por su físico que por sus dotes técnicas, tiene largo recorrido, abarca mucho campo y dará equilibrio a una zona del terreno de juego que necesitaba a un jugador de esas características. En definitiva un complemento a los centrocampistas que hay en la plantilla como Lozano, Terrats o Expósito.

Como internacional por la RD del Congo, será baja varios partidos que coincidirán con la Copa África a partir de diciembre: (21 de diciembre de 2025 y el 18 de enero de 2026), en esas fechas el Espanyol afronta una serie de partidos entre Liga y Copa del Rey.

Urko inminente

A la llegada de Pickel le seguirá el retorno de Urko González de Zárate, esta vez en propiedad. El centrocampista vitoriano ya jugó como cedido por la Real Sociedad media temporada pasada siendo uno de los jugadores clave en la permanencia y dotando de más consistencia al centro del campo perico. La operación se cerraría por una cantidad de entre 4 y 5 millones de euros por el 50% de los derechos del jugador, si el club donostiarra no aceptara esta propuesta, el Espanyol se conformaría con una cesión.