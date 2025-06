Nástic – Real Sociedad B: licencia para el optimismo

Tarragona y el Nástic ya calientan motores para jugarse el ascenso a Segunda División en los dos últimos partidos de la temporada frente a la Real Sociedad B. Esta misma mañana se han hecho oficiales los horarios tanto del partido de ida como el de vuelta. El partido de ida se disputará en el Nou Estadi Costa Daurada el sábado 14 de junio a las 20.30 horas. El duelo decisivo será en Zubieta, el terreno de juego del filial donostiarra, el domingo 22 de junio a las 20.00 horas. La Real Sociedad B terminó en tercera posición del Grupo II y tendrá el factor campo a favor en esta eliminatoria final. Sería el equipo que ascendería en caso de empate en el global de la eliminatoria.

Sin embargo, los resultados entre granas y donostiarras en el campeonato regular otorgarían el ascenso al Nástic de Tarragona. Los tarraconenses, entrenados entonces por Dani Vidal, se impusieron al filial de la Real por 2 goles a 1 en Tarragona. Balda adelantó a los visitantes pero antes del minuto 30 un gol en propia puerta y otro de Antoñín le dieron la vuelta al electrónico para un 2-1 que acabaría siendo definitivo. El partido de la segunda vuelta se resolvió con empate a un gol. Entrada la segunda parte, Goti adelantaba a la Real sociedad B. David Concha igualó el partido para rescatar un punto.

Ahora el Nástic tiene ciento ochenta minutos para meter un gol más que su rival y ascender a Segunda División. El entrenador Luis Cesar Sampedro no esperó mucho tiempo para valorar el emparejamiento definitivo en el camino del ascenso a Segunda. “Para subir tendremos que hacer las cosas bien y tener un poco de suerte. Sin esos ingredientes no se consigue nada. Lo que viene (la Real Sociedad B) es un equipo que ha quedado mejor clasificado que nosotros. Se trata de un equipo que si ha quedado por delante nuestro en la liga habrá sido porque lo ha hecho mejor que nosotros durante los diez últimos meses. Ya me encargaré yo de recordar que no va a ser más sencillo por el hecho de que el rival no tenga tanto nombre como el Real Murcia.”

Sin embargo, hay un factor que juega a favor de los intereses del Nástic. La Real Sociedad B no va a poder contar con sus internacionales citador para las diferentes selecciones españolas de categorías inferiores. El guardameta Aitor Fraga esta en la lista de Santi Denia para el Europeo de la categoría fijado entre los días 11 y 28 de junio y se perderá el doble duelo de promoción. Es también el caso del delantero Dani Díez que está en la convocatoria de la selección sub 19. Además el delantero Mariezkurrena será baja como mínimo para el partido de ida en Tarragona después de haber sido expulsado en el encuentro ante el Mérida donde los donostiarras tuvieron que resistir en la prórroga con un futbolista menos para superar a los emeritenses.

La afición ya ha puesto todo de su parte para que el sábado el Nou Estadi Costa Daurada registre el mejor ambiente posible. La práctica totalidad de las entradas para el partido ya se han vendido. La compra se podía hacer tanto de manera telemática como presencial.