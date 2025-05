Nástic – Real Murcia: Precedentes para todos los gustos

Barcelona - Publicado el 26 may 2025, 18:23

El sábado a las seis y media arranca en el Nou Estadi la primera eliminatoria que tendrá que afrontar el Nástic a doble partido para alcanzar el pretendido ascenso a la Segunda División.

Después de las 38 jornadas de liga los de Luis César Sampedro han quedado emparejados con el Real Murcia en la primera eliminatoria con el factor campo a favor del equipo pimentonero. Si no se rompe el equilibrio en el marcador, el pase a la ronda definitiva será para el conjunto murcianista.

“Es un rival potente con una gran ciudad detrás, con un gran estadio y con una gran afición. Va a ser dificil, pero eso ya lo sabíamos. Ascender no es gratis, hay que batir rivales y ya sabíamos que nos iba a tocar un gran equipo como es el Murcia. Buscaremos las fórmulas para ser mejores que ellos en el terreno de juego.” La valoración del entrenador Luis César Sampedro tiraba de realismo a la hora de analizar al primer rival en la promoción después de la última victoria en liga 2-0 en casa ante el Arenteiro.

El último precedente de enfrentamientos entre ambos lo encontramos en la temporada 22-23 también en la Primera RFEF. En el encuentro disputado en el Nou Estadi la victoria cayó del lado del Nástic por 3-2 con goles de Guillermo, Pablo Fernández y Joan Oriol. En Murcia fueron los pimentoneros los que se llevaron el gato al agua con un 2-0 a su favor. Estos marcadores no le valdrían, obviamente, al Nástic.

Si ampliamos el foco en el tiempo entre 2001 y 2012 Nástic y Real Murcia se han enfrentado en liga hasta doce veces, siempre en la liga de Segunda División. El balance de esos enfrentamientos es bastante favorable a los tarraconenses que llegaron a sumar seis victorias y tres empates y solamente cayeron derrotados en tres partidos.

De momento el primer paso en esta promoción se vivirá en Nou Estadi Costa Daurada que quiere registrar un gran aspecto poniendo de su parte en la eliminatoria con quince mil seguidores respaldando al Nástic. Los socios entrarán gratis y podrán adquirir hasta cuatro localidades a un precio de 5 euros. Para los no socios las entradas tendrán inicialmente un precio entre los 15 y los 30 euros. El día del partido no habrá promocion en la compra de localidades.

Lo que no habrá en la eliminatoria definitivamente será VAR. La Federación no ha atendido la petición del Nástic y no habrá asistencia al colegiado de campo.