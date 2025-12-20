Kevin Punter, jugador del Barça de basket, se viste de héroe

Kevin Punter acaba de entrar en la historia del Barcelona y de la Euroliga. Los 43 puntos que ha anotado frente al Baskonia es la cuarta mayor anotación individual en un partido de la máxima competición continental de clubes. El neoyorkino solo tiene por delante a 3 jugadores:

Nigel Hayes-Davis, con 50 puntos el 29/03/2004 Shane Larkin, con 49 puntos el 29/11/2019 Sasha Vezenkov, con 45 puntos el 10/01/2025

Se agotan los calificativos para describir la actuación de Punter. Ha salido, como es habitual, en el cinco inicial y ha jugado 45 de los 55 minutos del partido. No le tembló la mano y completó una tarjeta con: 43 puntos, 12/19 (63,2%) en T2, 4/7 (57,1%) en T3 y 7/7 en TL (100%); 2 rebotes, 2 asistencias, 2 recuperaciones y ha recibido 4 faltas personales. Además de los números, que hablan por si solos, ha sido determinante en muchos momentos del partido. En la primera de las tres prórrogas los primeros 7 puntos fueron suyos. En la segunda, y cuando el partido se le escapaba al Barcelona, con 107-116, apareció Punter para anotar 13 puntos en poco más de 2 minutos y medio (la última una bandeja a una décima para el final). Kevin Punter ha protagonizado un triunfo muy importante, es el octavo seguido – entre todas las competiciones – del Barcelona. Los azulgrana fueron durante todo el partido a remolque, en realidad la primera ventaja la tienen a falta de cuatro minutos y medio para acabar el último cuarto (87-85).

Por su parte, el Barcelona bate el récord de anotación en un partido de Euroliga con 134 puntos. Esa cifra supera los 130 del Real Madrid en enero de 2024 frente al Anadolu Efes (130-126). Aquél partido necesito de cuatro prórrogas para conocer al ganador, el encuentro del Palau se ha quedado en tres (casi 3 horas de duración del partido).

El encuentro entre el Barcelona y el Baskonia, de la 17ª jornada de la Euroliga, es el mejor partido de la temporada hasta el momento. Ha tenido todos los ingredientes de un gran partido de baloncesto: tensión, igualdad, emoción, juego, competitividad... Punter ha brillado con luz propia pero Marcus Howard, con 33 puntos, y Luwawu-Cabarrot, con 26, también. Un gran espectáculo para los aficionados.