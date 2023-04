Juan Carlos Unzué en el 'Cara a Cara' de Manolo Oliveros

El exfutbolista y exentrenador es el nuevo invitado en el Cara a Cara de Manolo Oliveros. Juan Carlos Unzué le recibe en su casa y explica a los oyentes de la Cadena COPE que "mentalmente me sigo encontrando fuerte", aunque reconoce que "la ELA me va limitando cada día un poquito más".

De lo que más se lamenta Unzué es que "la enfermedad va muy rápido pero los políticos van muy lentos” y añade, “dudo que los poliíticos sepan cuáles son nuestras necesidades y reivindicaciones”. Además, a todo ello se añade las diferentes políticas sanitarias de España: "es una desgracia tener que funcionar por comunidades, los temas de salud deberían ser para todos, todos iguales, desde mi punto de vista”.

Una de las frases que más definen a Juan Carlos, y que Manolo Oliveros le recuerda es la de: "hay que ser valientes y atrevidos".

Hablando un poco de fútbol, Unzué está feliz porque su Osasuna llegue a la final de la Copa de SM el Rey, y encima en una ciudad tan importante para él como Sevilla: "ojalá pueda ganar Osasuna, ¿por qué no va a poder ganar Osasuna al Real Madrid?", se pregunta Unzué en el micrófono de la Cadena COPE. De hecho, su idea es ir a Sevilla ese día a dar ánimos a los jugadores de Arrasate.

Sobre la actualidad blaugrana: de Guardiola, Unzué dice que "sería complicado que volviera como entrenador. Sinceramente no lo veo". Oliveros y él recuerdan ese partido el pasado verano con 90 mil espectadores en el Camp Nou apoyando la lucha contra la ELA en el amistoso entre el Barça y el Manchester City.

De Xavi Hernández, el exjugador y exentrenador, que le tuvo en su plantilla con Luis Enrique, dice: "Xavi me gusta, me gusta es inteligente". Sobre Leo Messi, Unzué no lo tiene claro: "no sé si debería volver, por una parte ya hemos superado esa era post messi. Por otra parte, si él quiere venir, hará todo lo posible. Si lo piensa, estará seguro que puede aportar algo".

Y para acabar, Juan Carlos Unzué remarca en el Cara a Cara con Manolo Oliveros que el campeonato nacional tiene mucho mérito: "siempre que se gana La Liga es una muy buena temporada".