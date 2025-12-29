¿Y si el Girona ficha a Ter Stegen?

Cuando lean lo que escribo a continuación tengan claro que el 28 de diciembre ya ha pasado; esto no es una inocentada y está lleno de verosimilitud. El Girona busca un portero para la segunda parte de la temporada porqué la portería se ha convertido en un dolor de cabeza para Míchel desde el inicio del curso. Permítanme que retrocedamos a los meses de verano de este 2025 cuando el Girona empieza a trabajar preparando la nueva temporada. Por entonces la portería estaba formada por Paulo Gazzaniga y Vladislav Krapyvtsov. Justo antes de arrancar la pretemporada Juan Carlos Martín renueva por una temporada, hasta el 2026. Con estos tres porteros esa demarcación quedaba cubierta. Pero el veterano portero madrileño, de 37 años, se lesiona a finales de agosto y pasa por el quirófano diciendo adiós a la temporada. Ese percance sumado a las dudas que genera Gazzaniga en los primeros partidos de liga obligan al Girona a buscar rápidamente un portero (Gazzaniga es expulsado en el primer partido de liga frente al Rayo Vallecano).

El cierre de mercado apremia y sobre la bocina el conjunto catalán anuncia a Dominik Livakovic, portero internacional croata que llega cedido por el Fenerbahce. Livakovic es el portero titular de Croacia. Pero lo que era una opción de mercado que iba a aportar competencia en la portería se convierte en un problema. Míchel decide mantener la confianza en Gazzaniga y Livakovic con el Mundial en el horizonte pide no jugar para buscar otro equipo en el mercado de invierno. Al jugar con el Fenerhace la previa de la Liga de Campeones si juega con el Girona no puede hacerlo en un tercer equipo la misma temporada. Y en esta historia faltaba algún ingrediente, a mediados de noviembre Krapyvtsov se lesiona con la selección sub 21 de Ucrania y dice adiós al 2025.

El Girona acude al mercado necesitado por una delicada situación deportiva que le mantiene en descenso durante casi toda la temporada. Tiene que fichar y fichar bien. La portería es una demarcación muy concreta, muy específica. Después del fichaje fallido de Livakovic no se puede equivocar. Hay una opción que ha ido tomando cuerpo a medida que se acerca la apertura del mercado de entrada y salida de jugadores para la segunda parte de la temporada 25-26. Esa opción es Marc-André Ter Stegen. El portero del Barcelona tiene el mismo objetivo que Livakovic: jugar el Mundial. Para alcanzarlo debe jugar y en su club lo tiene muy complicado porqué el titular es Joan García.

Puntos a favor que Ter Stegen pueda jugar en el Girona.

la necesidad que tiene el Girona de encontrar un portero de garantías

la necesidad que tiene el jugador de tener minutos y jugar regularmente para estar en el Mundial

la cercanía entre Barcelona y el Girona y que mantenga su zona de confort

llegaría cedido manteniendo el contrato con el Barça hasta el 2028

Puntos en contra que Ter Stegen pueda jugar en el Girona.

la alta ficha que tiene en el contrato con el FC Barcelona, el Girona no puede hacerse cargo y al Barça le interesa liberar masa salarial

no ir a un equipo que dispute competiciones europeas

tener que ganarse un sitio en el 11 con Gazzaniga como rival, capaz de lo mejor y de lo peor.

Alemania sigue con mucha atención la evolución de Ter Stegen, desde el país germano insisten que debe jugar para ir al Mundial. Manuel Neuer anunció su retirada en 2024 y el seleccionador Julian Nagelsmann ha confiado la portería al veterano Oliver Baumann, el jugador del Hoffenheim. El Girona parece una buena opción para Ter Stegen. Las buenas relaciones entre ambos clubes pueden hacer viable esta operación aunque la última palabra es del jugador.