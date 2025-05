La foto del derbi, la comida, Illa y el pasillo

Barcelona - Publicado el 13 may 2025, 13:02

Algo más de 48 horas faltan par el derbi. El Espanyol va a jugar varios partidos de por medio, lo de la UD Las Plamas y Leganés sin ir más lejos, pero para sus piernas solo cuenta el duelo ante el Barcelona del jueves a partir de las 21:30 en una caldera llamada Cornellà-El Prat.

Con las matemáticas hechas, cada uno con el prisma que le pinte bien a sus miedos, el duelo de la máxima rivalidad va cogiendo color. Será declarado de alto riesgo, de manera evidente, pese a que la presencia de seguidores culers va a ser limitada. No habrá venta para grupos de aficionados visitantes y no se va a permitir la entrada y circulación por el estadio de personas que luzcan distintivos del Barça. Así estamos...

Manolo González va a recibir mañana (14:00) a Hansi Flick sobre el césped del RCDE Stadium, en lo que en su día fue portada ineludible de la prensa local y que ahora es, o al menos lo parece, una incomodidad para todo el mundo. Se van a cuadrar agendas para el saludo protocolario entre Manolo y Flick, que en la previa del partido de la primera vuelta recibió a su colega en la Ciutat Esportiva Hans Gamper.

La 'trobada' entre los técnicos tendrá su par en la comida entre las directivas del mediodía del jueves. Micrófonos listos para arrancar palabras al vuelo de un Joan Laporta que puede llegar al ágape como campeón del Liga, dependiendo del resultado cosechado por el Real Madrid en la noche previa. Por parte blanquiazul, Joan Capdevila y Rafa Marañón podrán dar el toque futbolero. Mao Ye representará a un presidente que sigue sin volver a Barcelona. Hay un rumor no contrastado que apuntaría a que Chen podría estar en Barcelona en junio, durante unos días, para acelerar la puesta en marcha de la ampliación de capital. Tendrán tiempo todos ellos para digerir la comida antes de que sorteen las rotondas que lindan con el estadio. Todos al palco para acompañar en su papelón al President Salvador Illa. Esta misma mañana, en la entrevista que le ha hecho Gemma Nierga en La 2, ha confirmado su presencia en el derbi. “Estaré. El President no va con nadie, es neutral, deseo que les vaya a todos muy bien. Pero Salvador Illa ya sabe usted con quién va”. Con el Espanyol, claro. El más pericos de los pericos en La Roca del Vallès.

El Tiempo de Juego contará mañana el Real Madrid-Mallorca. Si los blancos no ganan, el Barça dormirá como campeón de la Liga. ¿Habría pasillo del Espanyol a los Lamine y cía? Evidentemente, sí, rotundamente sí. No hay ninguna duda. Sería, además, de manirroto no hacerlo y poco deportivo. Todo está bajo control. Que el Barcelona 'celebre' de este modo su título liquida cualquier morbo con la 'rondalla' de la victoria al final del partido, como sucedió hace dos años y que provocó la invasión del campo por parte de seguidores españolistas. El club teme que se repitan estos actos ya que serían muy dañinos, dejando al feudo blanquiazul con un riesgo muy evidente de cierre. Y todavía queda un encuentro por disputar a finales de mayo (UD Las Palmas), que quizá sea clave para el devenir en la Liga.