El Espanyol sin complejos en el Bernabéu

Si el Espanyol gana al R Madrid en el Bernbáeu conseguirá un doble éxito, situarse como líder, de manera provisional y romper una racha de 30 años sin ganar en el feudo madridista. No será fácil. Los blancos han ganado los cuatro partidos disputados y han demostrado tener una pegada que les ha servido cuando su juego no ha estado a las alturas. Enfrente tienen a un Espanyol con dos puntos menos, que llega en buena dinámica y con la sensación de que este año puede ser el equipo revelación de la liga: "Si han pasado 30 años sin ganar ya te indica la dificultad del partido, historia hizo Cristóbal Colón hace años, no creo en estadísticas, son una mentira. Cada partido es diferente, cambian mucho las cosas de un año a otro. No hace falta decir la historia que tiene el Madrid, lo complicado que es el partido, pero también es verdad que nosotros no por el momento sino por la confianza que tenemos por nosotros vamos a ir a competirlo a muerte. Queremos que el Espanyol gane, crezca y mejore. Pensamos en ganar, no en poder ser líderes o en lo de hace 30 años. Nos enfocamos en el rival y en el partido. Para ganar tenemos que hacer el partido perfecto, hacerlo todo bien y correr como animales. ”, ha dicho Manolo González.

Sobre el R Madrid, único que ha ganado los cuatro partidos de liga, el técnico perico ha dicho que será complicado ganar si el Espanyol lo fía todo al cero a cero: "hay que hacerlo todo muy bien. Imaginemos que el rival no está bien… en cualquier opción individual te pueden ganar el partido. Hay que intimidarles a nivel ofensivo porque, si no, van a vivir muy cómodos. Si no lo haces todo perfecto es complicado puntuar”.

A diferencia de otros años el Espanyol llega con el saco cargado de puntos y lleno de confianza lo que le hace ser más peligroso: "El equipo tiene seguridad en sí mismo, llega bien. Es muy consciente de a qué juega y de lo que somos. La palabra es tranquilidad. Están seguros de sí mismos y eso es importante. Es lo mejor que puedes hacer antes de un partido como este".

Manolo González también se ha mostrado confiado con el arbitraje: "A los árbitros hay que dejarlos tranquilos yo creo en la buena fe. Si cuando pasa algo no se le diera importancia, cambiaría el tema. Los clubes como nosotros parece que seamos un guisante al lado de los demás. Solo se preocupa la gente cuando perjudican a dos equipos de la Liga. Cuando perjudican al Espanyol nadie se acuerda. Confío en que el arbitraje va a ser bueno".

Posible once del Espanyol: Dimitrovic/El Hilali, Calero, Cabrera, Romero/ Lozano, Urko, Terrats, Dolan/Puado y Roberto