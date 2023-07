Eloi Amagat, a Esports COPE: "Oriol Romeu podria donar un rendiment espectacular al Barça"

Mite del Girona i la temporada pasada a las files de l'Olot, Eloi Amagat ha passat aquest divendres per Esports COPE.

Actualment de vacances, a l'ex del Girona li agradaria seguir "jugant perquè em trobo bé". "Estic pendent d'alguna proposta que m'il·lusioni i que em faci decidir una mica més", ha comentat amb Joan Batllori.









Sobre l'interès del Barcelona pel migcampista del Girona, Oriol Romeu, ha dit: "Si no l'hagués vist aquesta temporada em sorprendria una mica més. Ha fet una temporada espectacular i dels més importants aquesta temporada a l'equip amb un nivell molt alt".





Oriol Romeu pelea un balón con Aimar Oroz en la última jornada de LaLiga.cordonpress





"Oriol Romeu és un jugador molt modern i molt regular. Sempre amb una nota alta. "És un jugador contundent però amb un físic espectacular".

Així mateix, ha descrit el seu perfil a Esports COPE: "Són diferents amb Sergio Busquets, però podria completar una plantilla donant un gran rendiment. Oriol Romeu podria donar un rendiment espectacular al Barcelona"

Les seves funcions en el mig del camp

Quin rol tindria Oriol Romeu si acaba fitxant pel Barcelona? Respon Eloi Amagat: "Al Girona l'hem vist que s'adapta molt bé al costat de l'Aleix. Fa molta feina i et treu les millors característiques tècniques com, per exemple, amb De Jong i es podria adaptar de doble pivot i de '6'", ha finalitzat.