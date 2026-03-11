Demichelis, el primer fiasco de Chen, fue testigo del estreno de Kike García

Martín Gastón Demichelis (45 años) jugó en el Espanyol. Fueron cinco meses, 99 minutos, dos partidos, uno como titular, otro de suplente, siendo Demichelis el primer fichaje ruinoso de la era Chen, en aquel verano de 2016 en el que llegaron, no solamente Quique Sánchez Flores como entrenador, sino Jurado, Reyes (Diego y José Antonio), Roberto Fernández, Diego López, Javi Fuego, entre otros, además de un Martín Demichelis que había quedado libre tras su paso por el Manchester City.

Firmó por un año y fue presentado en Cornellà-El Prat el 11 de agosto, flanqueado por el director general Ramon Robert y el responsable del área deportiva, Ángel Gómez. No dio toques al balón en su puesta de largo, llegó fuera de forma y con más de media pretemporada perdida pese al trabajo con un preparador físico a nivel individual. La temporada firmada en el contrato se convirtió en cinco meses de penurias, de un nivel futbolístico paupérrimo, como se demostró en el partido de su debut.

Demichelis anduvo este otoño de 2016 más en el aire que sobre el verde. Porque mientras intentaba encajar con QSF y en un regreso a La Liga, el defensa fue convocado en varias ocasiones con su Argentina para las Eliminatorias Sudamericanas. "Fue peor para mi adaptación. Algo irrechazable y precioso pero perjudicial", llegó a reconocer en conferencia de prensa. Volaba, jugaba (o no) con la albiceleste, regresaba con el tiempo justo y era baja el fin de semana para calentura de club y staff.

El estreno tardó ocho jornadas en llegar. En la novena, el mediodía del sábado 22 de octubre, Demichelis participó de salida en el bochornoso 0-3 con que el Eibar llegó al descanso, con especial protagonismo para él, para Diego Reyes y para todo un Espanyol que no estuvo a la altura. Tras la reanudación, mientras el entrenador blanquiazul calmaba la fogosidad de un desesperado Felipe Caicedo, los locales Hernán Pérez, Piatti y Leo Baptistao pusieron el 3-3 definitivo. Demichelis llegó a reconocer en la zona de vestuario que no había estado acertado ni al nivel. ¿Saben quién marcó el tercer gol del Eibar? Pues Kike García, en lo que será para siempre el primer tanto del manchego en su carrera en Primera. Hoy, Kike lidera la delantera perica. Y Demichelis, el banquillo del Mallorca, próximo rival de los blanquiazules en la Liga. El hoy entrenador balear participó la semana siguiente al espectáculo con el Eibar en los nueve últimos minutos del triunfo perico en el Villamarín (Piatti).

Aquel aguerrido Demichelis se acabó como espanyolista durante el mercado de enero de 2017, con el hastío general, el suyo y el del entrenador, para abrazar de nuevo su fe malaguista, terminando la Liga en la Rosaleda.