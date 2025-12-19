La Cursa dels Nassos cubre 13.000 inscripciones

Al igual que muchas ciudades a lo largo del planeta, Barcelona también se prepara para despedir el 2025 corriendo. La Cursa dels Nassos, la San Silvestre barcelonesa ya calienta motores en este sentido para que la tarde del 31 de diciembre decenas de miles de corredores populares se lancen a la calle.

Esta nueva edición llegará con un récord histórico de participación. El Departamento de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona ha informado de que los últimos dorsales de los 13.000 disponibles están a punto de agotarse. El récord de participación se va a batir también en el apartado de inscripciones femeninas. Más de 4.700 corredoras lucirán su dorsal por las calles de la ciudad durante la tarde del 31. Son cifras que demuestran la consolidación de este acontecimiento en el calendario de la ciudad en cuanto a citas deportivas y que ponen a la popular barcelonesa en la rampa para llegar a convertirse en un referente internacional en el atletismo.

Para la edición del 2025 la Cursa dels Nassos ha respetado el formato de ediciones anteriores. Como ya es tradición, la prueba tendrá dos modalidades distintas: Por una parte se organiza una carrera internacional de 5 kilómetros, sólo abierta a atletas profesionales, que se ha convertido en uno de los circuitos más rápidos del mundo y que en los últimos años ha reunido a figuras de primer nivel. La salida tendrá lugar a las 16.20 horas en la avenida de Icária, entre las calles Arquitecto Sert y Rosa Sensat.

Los habituales de las populares y los menos habituales también podrán disfrutar de un trazado de 10 kilómetros pensado para el disfrute de los no profesionales y con vocación de acoger a todo aquel que quiera despedir el año saliente de una manera lúdica, sana y deportiva. El inicio está programado a las 17.15 horas en la calle Selva de Mar con tres salidas distintas programadas cada 5 minutos.

Durante el acto de presentación de la prueba David Escudé, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona, ha destacado el volumen de participación en la carrera, la prueba de la conexión que tiene la ciudad con su acontecimiento: "Un año más, lo hemos vuelto a conseguir y el 31 de diciembre haremos historia. Estamos a punto de colgar el cartel de completo con 13.000 personas inscritas. Esperamos que este récord de participación llegue también acompañado de buenas marcas y, sobre todo, del mejor ambiente en la última gran fiesta deportiva de nuestra ciudad”.