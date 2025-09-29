Cinco cosas que tienes que saber del FC Barcelona - PSG

Uno de los grandes duelos de la segunda jornada de la fase liga de la Liga de Campeones será el que disputen el FC Barcelona y el Paris Saint-Germain en el Estadio Olímpico Lluís Companys este miércoles a las 21:00 horas.

El colegiado para este partido será el inglés, de 40 años e internacional por la FIFA desde 2012, Michael Oliver. Será la cuarta vez que dirija al conjunto azulgrana en la Champions League y la última vez que pitó al equipo catalán fue hace un año también la fase de grupos de la máxima competición europea ante el Atalanta de Bérgamo. Partido que terminó con empate a dos en Montjuïc.

Para este encuentro el conjunto de Hansi Flick recuperará al defensa Alejandro Balde, tras una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que se produjo durante el entrenamiento que el FC Barcelona llevó a cabo a principios del mes de septiembre.

Por contra, el rival, el PSG de Luis Enrique viaja a la Ciudad Condal con las bajas ya confirmadas del flamante ganador del Balón de Oro, Ousmane Dembélé, y del defensa Marquinhos, que viajará esta semana a Doha para seguir con su recuperación.

El técnico español mantiene las dudas hasta última hora de Fabián Ruiz, Vitinha, Joao Neves, Kvaratskhelia y Doué. El PSG tiene previsto realizar durante la tarde del lunes varias pruebas médicas para conocer el alcance de sus lesiones, tras el partido de la Ligue 1 del pasado fin de semana ante el Auxerre.

De los 15 enfrentamientos directos entre los dos equipos en Europa destaca la cifra de goles entre ambos: FC Barcelona y PSG han marcado 27 goles con 6 victorias a favor para el conjunto culé, mientras que el equipo galo registra 5 triunfos y 4 empates.

La última vez que se vieron las caras fue en los cuartos de final de la Liga de Campeones de la temporada 2023/2024. El FC Barcelona se impuso en la ida por 2 a 3 con un doblete de Raphinha y un tanto de Christensen, pero los de Luis Enrique lograron darle la vuelta al marcador en el partido de vuelta disputado en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

El equipo francés logró el pase a las semifinales de la competición tras ganar por 1 a 4, con goles de Dembélé, Vitinha y Mbappé (2), uno de ellos de penalti. Por segunda vez consecutiva, el Paris Saint-Germain sumó una nueva victoria en el feudo culé por ese marcador.