ElPozo no frena y ya suma nueve victorias: Josan González revela la clave del éxito
El entrenador de ElPozo Murcia analiza un triunfo muy sufrido ante Ribera Navarra y destaca el "gen competitivo" y la "identidad" que está forjando el equipo líder
Murcia - Publicado el
ElPozo Murcia Costa Cálida consolida su liderato en la Primera División de Fútbol Sala tras sumar su novena victoria consecutiva al imponerse a Ribera Navarra en un encuentro que su entrenador, Josan González, ha calificado como "una victoria muy, muy sufrida". El técnico se ha mostrado "muy contento" con el resultado y ha destacado la capacidad de sacrificio de su plantilla, que "se ha vaciado" en la pista.
Un rival a la altura
González ha analizado la dificultad del partido, subrayando la calidad del rival pese a su posición en la tabla. "No tiene nada que ver la clasificación con la plantilla que tenían", ha afirmado. Además, ha señalado un factor clave: la ausencia de entrenador en el banquillo navarro. "Ahora ya no tienen a dónde señalar los jugadores y tienen que hacer lo que han hecho, darlo todo", ha explicado, reconociendo que Ribera Navarra les igualó en intensidad.
Gen competitivo e identidad
El técnico ha puesto el foco en dos conceptos que considera fundamentales en la trayectoria del equipo: la identidad y el gen competitivo. "Hablo con ellos siempre de una palabra que es clave, que es la identidad", ha comentado, explicando que la meta es que el equipo sea fiel a su estilo sin importar el rival. Ese carácter ha sido crucial para superar momentos difíciles, como los doce minutos que el equipo defendió con un portero-jugador, forjando lo que ha definido como "un gen competitivo de saber sufrir".
He vuelto a ver al Marcel de hace un año, antes de la lesión"
Entrenador de ElPozo Murcia Costa Cálida
Nombres propios del partido
En el plano individual, el entrenador ha elogiado a sus jugadores. Ha calificado de "fundamental" el gol de Ale García, quien "está cumpliendo con creces el rol que tiene". También ha dedicado unas palabras a Marcel, asegurando que ha recuperado su mejor versión. "He vuelto a ver al Marcel de hace un año, antes de la lesión, al que enamoró a todo el mundo", ha sentenciado González, destacando que el trabajo del cuerpo técnico es clave para que los jugadores crezcan a todos los niveles.
Hemos ganado nueve partidos, jamás hubiéramos pensado eso"
Entrenador de ElPozo Murcia Costa Cálida
A pesar de la euforia, Josan González ya tiene la vista puesta en el próximo reto contra Palma. "Tenemos una profesión que es un poco desagradecida", ha reflexionado, aludiendo a la falta de tiempo para celebrar. Sin embargo, ha insistido en la importancia de valorar el momento actual del equipo: "Hay que darle valor a los nueve partidos, porque no es fácil. Hemos ganado nueve partidos, jamás hubiéramos pensado eso", ha concluido, dejando claro que la ambición no se detiene: "Ahora, obviamente, queremos más".
