ElPozo no frena y ya suma nueve victorias: Josan González revela la clave del éxito

ElPozo Murcia Costa Cálida consolida su liderato en la Primera División de Fútbol Sala tras sumar su novena victoria consecutiva al imponerse a Ribera Navarra en un encuentro que su entrenador, Josan González, ha calificado como "una victoria muy, muy sufrida". El técnico se ha mostrado "muy contento" con el resultado y ha destacado la capacidad de sacrificio de su plantilla, que "se ha vaciado" en la pista.

Un rival a la altura

González ha analizado la dificultad del partido, subrayando la calidad del rival pese a su posición en la tabla. "No tiene nada que ver la clasificación con la plantilla que tenían", ha afirmado. Además, ha señalado un factor clave: la ausencia de entrenador en el banquillo navarro. "Ahora ya no tienen a dónde señalar los jugadores y tienen que hacer lo que han hecho, darlo todo", ha explicado, reconociendo que Ribera Navarra les igualó en intensidad.

Gen competitivo e identidad

El técnico ha puesto el foco en dos conceptos que considera fundamentales en la trayectoria del equipo: la identidad y el gen competitivo. "Hablo con ellos siempre de una palabra que es clave, que es la identidad", ha comentado, explicando que la meta es que el equipo sea fiel a su estilo sin importar el rival. Ese carácter ha sido crucial para superar momentos difíciles, como los doce minutos que el equipo defendió con un portero-jugador, forjando lo que ha definido como "un gen competitivo de saber sufrir".

He vuelto a ver al Marcel de hace un año, antes de la lesión" Josan González Entrenador de ElPozo Murcia Costa Cálida

Nombres propios del partido

En el plano individual, el entrenador ha elogiado a sus jugadores. Ha calificado de "fundamental" el gol de Ale García, quien "está cumpliendo con creces el rol que tiene". También ha dedicado unas palabras a Marcel, asegurando que ha recuperado su mejor versión. "He vuelto a ver al Marcel de hace un año, antes de la lesión, al que enamoró a todo el mundo", ha sentenciado González, destacando que el trabajo del cuerpo técnico es clave para que los jugadores crezcan a todos los niveles.

Hemos ganado nueve partidos, jamás hubiéramos pensado eso" Josan González Entrenador de ElPozo Murcia Costa Cálida

A pesar de la euforia, Josan González ya tiene la vista puesta en el próximo reto contra Palma. "Tenemos una profesión que es un poco desagradecida", ha reflexionado, aludiendo a la falta de tiempo para celebrar. Sin embargo, ha insistido en la importancia de valorar el momento actual del equipo: "Hay que darle valor a los nueve partidos, porque no es fácil. Hemos ganado nueve partidos, jamás hubiéramos pensado eso", ha concluido, dejando claro que la ambición no se detiene: "Ahora, obviamente, queremos más".