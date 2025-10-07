La Champions más exigente ya espera al Barça de Pere Romeu

Con la herida de Lisboa aún presente, el FC Barcelona de Pere Romeu se estrena este martes en Europa ante el Bayern de Múnich del español José Barcala. El conjunto alemán es el rival más fuerte que tendrá el conjunto azulgrana en esta fase liga en el Estadio Johan Cruyff.

Claudia Pina ya ha recibido el alta médica y apunta al once de gala. Si no hay sorpresas de última hora, con Cata Coll bajo palos; la defensa estaría formada por Ona Batlle, Mapi León, Irene Paredes y Brugts. Aitana, Patri y Alexia, en el centro del campo y la gran duda es ver cómo llega Claudia Pina al encuentro. Pajor y Graham formarían el ataque culé.

La gran novedad de este año en la Liga de Campeones femenina es el formato similar al de la competición masculina. Con una fase grupos de 18 equipos - dos más que la temporada pasada - y donde los cuatro primeros pasarán a los cuartos de final directamente con el factor campo a favor en el partido de vuelta.

Los equipos que queden entre la posición 5 y 12 jugarán una eliminatoria para estar entre los ocho mejores equipos de Europa. Mientras, los clubes que terminen la fase liguilla del 13 al 18 estarán eliminados.

Es un nuevo formato que gusta en el vestuario azulgrana como destacó la cuarta capitana, Irene Paredes, en la previa del encuentro ante los medios de comunicación.

"Es un nuevo formato que nos motiva, nos hace estar a tope desde ya. A la vista está el primer partido que tenemos mañana, de la altura que puede llegar a ser el rival", dijo Paredes.