El Barça suspende en su debut en la Euroliga

El Hapoel no ha dado opción a un Barça que ha ido siempre por debajo en el marcador

El Barça ha caído con claridad en el primer partido de la Euroliga ante un Hapoel Tel Aviv que ha dominado el choque desde el principio sin dar ninguna opción a los azulgrana que solo ha aguantado hasta el descanso (51-45) y que se ha quedado sin respuesta en la segunda mitad donde han llegado a estar 16 puntos por debajo en el tercer cuarto. Solo Will Clyburn se salvó de la quema con un extraordinario partido, 23 puntos y 7 rebotes para una valoración de 30 créditos.

Los azulgrana se encontraron ante un rival con varios jugadores de calidad, Micic, Blakeney, Oturu o Bryant a los que se les añadió una más que aceptable aportación de jugadores con, a priori, un rol menos importante, como Wainrigh o Motley, mientras que en el bando catalán había demasiados jugadores desaparecidos, Hernangómez, Cale, Brizuela, Laprovittola o Parra no se sumaron a la pelea.

La clave del partido fue la imposibilidad del Barça de frenar el caudal ofensivo israelí, los parciales 26, 25, 31 y 21 en cada cuarto fueron evidentes. Mientras en la otra canasta los barcelonistas también mostraban su acierto aunque insuficiente para acortar distancias y meterse en el partido.

El partido empezó con máxima igualdad sin que ninguno de los equipos se distanciara en el marcador, al final del mismo se llegó con empate a 26. En el segundo cuarto Hapoel comenzó a dar muestras de su superioridad llegando a tener una máxima diferencia de 9 puntos 35-26, que el Barça se encargó de rebajar hasta el 51-45. Hasta ahí llegó el equipo catalán. En el tercer y cuarto cuartos, Hapoel dio el tirón definitivo, ahí es donde apareció el juego coral con tiradores muy acertados destacando Jones o Micic que hasta el momento se había mostrado muy fallón en los lanzamientos a distancia para enchufarse definitivamente y cerrar cualquier posibilidad de remontada azulgrana, Motley y Oturo también imponían su superioridad bajo el aro.

Ni siquiera en los últimos minutos el Barça tuvo la opción de maquillar el marcador. Hapoel jugó como si la victoria peligrase y el choque acabó con 16 puntos arriba, coincidiendo con la máxima diferencia.

Ficha técnica

Hapoel Tel Aviv: Micic (18), Bryant (11), Malcolm (4), Wainright (8), Oturu (18) -cinco inicial- Motley (8), Blakeney (20), Jones (12), Ginat (4) y Odiase (-).

Barça: Satoranski (5), Punter (13), Clyburn (23), Shengelia (8), W. Hernangómez (1) -cinco inicial- Vesely (13), Cale (-), Marcos (-), Parra (7), Laprovittola (6), Brizuela (5) y Fall (6).

Partido disputado en el Arena 8888 de Sofia (Bulgaria)

Próximo partido: Panatinaikos-Barça, viernes, 20,15 hs