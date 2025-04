El Barça juega con colchón

Decía Van Gaal que cada partido condiciona al inmediatamente posterior. El Barça viene de golear al Borussia Dortmund 4-0 y el Real Madrid de perder en el Emirates 3-0 en la ida de los cuartos de final de la Champions. Ahora les toca afrontar una nueva batalla por el título de liga. Quedan ocho jornadas para el final del campeonato y ya cada punto vale oro. Los dos aspirantes visitan este fin de semana a dos equipos que se están jugando la vida. Primero el Barça en Leganés, que está en descenso. Y al día siguiente el Madrid enfrentará al Alaves, el cuarto por la cola solo dos puntos por encima del Lega. Muchos paralelismos pero una gran diferencia, el colchón. El Barça tiene un colchón de cuatro puntos en la liga y otro de cuatro goles en la Champions. El Barça se puede equivocar, el Real Madrid no.

A estas alturas de la temporada los entrenadores están obligados a gestionar los esfuerzos de sus futbolistas para llegar al final en las mejores condiciones. Seguro que Flick y su staff cuando arrancaron la semana pensaban en ir con todo frente al Borussia en Montjuic y en reservar a gente en Butarque para volver a sacar toda la artillería en Dortmund. Pero la goleada del miércoles altera el paisaje. Flick asegura que no pisará tranquilo el Iduna Park pero es evidente que no es lo mismo ir con un marcador ajustado que con cuatro goles de ventaja. Tan abultado marcador le permite incluso plantearse sin puede cargar un poco más las tintas de lo previsto en el compromiso liguero para amarrar esos tres puntos, presionar todavía más al Madrid y dejar sentenciada la liga. De echo ya pudo empezar a das descansos en el tramo final del partido de Champions retirando del campo a Pedri, a Yamal, a Lewandowski, a Iñigo y a Fermín en los minutos finales. Ancelotti no tiene ese margen. Está obligado a guardar lo máximo posible el domingo para intentar la remontada frente al Arsenal con el riesgo que conlleva dejarse algún punto más en Vitoria.

Hablando de colchones. Flick ha dejado claro cual es su filosofía respecto a su relación contractual con el club. Quiere ir paso a paso, temporada a temporada. Otra señal de que estamos ante un tipo pragmático y honesto. Le podría sacar tres temporadas más a Laporta, o las que quisiera, pero es de los que prefiere no atarse a largo plazo. Sabe que si las cosas van bien seguirá cuanto tiempo quiera y que si van mal, pues le pasará lo que a todos.