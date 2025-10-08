Los 65 millones de Pace vuelan a China para que el Espanyol ya sea suyo

La operación de compraventa del Espanyol está más que contada. Hacía falta luz y taquígrafos. Aquí lo tiene. Esta redacción de Esports COPE ha podido ser testigo de la cita definitiva. En las oficinas del bufete de abogados RCD (Rousaud Costad Duran; Escoles Pies, 102), al filo de las 10:20, Alan Pace firmaba toda la documentación, minuciosamente redactada y retocada tras 86 días de idas y venidas, para quedarse el paquete de acciones que Rastar Group tiene del Espanyol. O sea casi todas...

Por su parte, Mao Ye, el CEO del club, firmaba en nombre de la empresa que ha dirigido el club blanquiazul desde finales del año 2015.

El primer pago, de 65 millones de euros, está a la espera de ser validado por parte de la empresa RASTAR, propietaria actual de la entidad. En cuanto se dé el OK, Pace será nombrado presidente. El montante total de la operación asciende a 130 millones. Durante dos años, RASTAR va a tener un 16,45 por ciento de la las acciones de Velocity Sport Limited.

En las oficinas de RCD, que han trabajado por y para Rastar desde el inicio, y con la colaboración de unos abogados de Madrid contratados por VSL, ha tenido lugar la firma al fin de las 10 y media de la mañana. Una hora después, esperando que en China dieran el dinero por recibido, Mao y Pace, acompañado de Brad Spiby, hombre fuerte en la organización de Pace y cía, se dirigieron a Cornellà-El Prat para seguir con sus reuniones.

En las próximas horas, una vez sea todo oficial, Pace se reunirá con toda la plantilla de trabajadores. Será el martes cuando comparezca ante los medios de comunicación para ofrecer lo que será su hoja de ruta en el Espanyol.