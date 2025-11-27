Manuel Mosquera, sobre el mercado invernal: "Siempre vamos a estar pendientes de una necesidad y una oportunidad"

El Extremadura ha movido ficha en su plantilla con una incorporación de primer nivel para la categoría. El club ha anunciado el fichaje de Robert Correa, lateral pacense de 33 años con una amplia trayectoria en Primera y Segunda División. Su llegada se produce tras la retirada de Pardo, que a sus 37 años deja la práctica del fútbol para integrarse en el cuerpo técnico del equipo.

Un fichaje "imposible" que no estaba planificado

El director deportivo, Manuel Mosquera, ha explicado que la llegada de Correa no fue algo premeditado. "Hay cosas que en la dirección deportiva planificas y hay otras que no, pero que cuando van ocurriendo empiezas a planificar. Y esto es lo que pasó con Robert Correa", ha señalado Mosquera. El jugador se encontraba sin equipo y pidió entrenar con el club para prepararse para el mercado de invierno, una petición que el club aceptó al considerar que "nos ayuda a entrenar mejor, nos da nivel de entrenamiento".

Pasaron 10 días y ya empezó a darle vuelta a quedarse aquí" Manuel Mosquera, sobre Rober Correa Director Deportivo del Extremadura

La buena sintonía fue inmediata. El cuerpo técnico y los compañeros quedaron "encantados" con el jugador, y el propio Correa se sintió atraído por el proyecto. Según desveló Mosquera, la idea de quedarse empezó a tomar forma muy pronto en la cabeza del futbolista: "pasaron 10 días y ya empezó a darle vuelta a quedarse aquí". Esto aceleró una operación que, en condiciones normales de mercado, habría sido "imposible de fichar" para el Extremadura por el alto coste de un jugador de su perfil.

La oportunidad se concretó gracias a la salida de Pardo, en lo que el director deportivo ha calificado como una "transición muy blanda" para el veterano jugador. "Pardo está encantado, está feliz", ha afirmado Mosquera, destacando que ahora inicia una nueva etapa de formación dentro de un cuerpo técnico profesional en Segunda RFEF, donde podrá aportar su experiencia reciente en labores de asesoría táctica.

La euforia de la Copa y la advertencia de la Liga

El fichaje llega en un momento de sensaciones contrapuestas en Almendralejo. Por un lado, la ciudad vive una euforia desbordada por la histórica eliminatoria de Copa del Rey contra el Sevilla FC. Mosquera reconoce que es "difícil abstraerse" de esta "noche mágica", pero insiste en que los profesionales deben mantener "los pies en el suelo" y surfear la ola "con equilibrio emocional", pues la liga "es lo que nos da de comer".

Por otro lado, ha surgido la preocupación tras la última derrota en liga contra el Almería B (2-4), un partido que ha encendido las alarmas por la fragilidad defensiva. Con 16 goles encajados, el equipo presenta una cifra que el propio Mosquera califica como "una barbaridad" y "no es normal". Aunque evita hablar de "punto de inflexión", sí lo considera un toque de "atención, atención, atención" que obliga a analizar la situación. "Cuando estés bien, revisa seguro, porque cuando estés mal, a lo mejor revisas desequilibradamente", ha sentenciado el director deportivo.

El mercado de invierno y el futuro

De cara al mercado invernal, Mosquera ha dejado claro que los importantes ingresos por la Copa del Rey no implicarán una revolución en la plantilla. El club actuará con cautela y solo acudirá al mercado si detecta "una necesidad y una oportunidad". El director deportivo se muestra contrario a fichar por fichar: "lo que no vamos a hacer es traer a alguien que no se necesita".

Además, ha elogiado el rendimiento de los jugadores sub-23, como Luis Nicolás o Usama, que "están rindiendo" y se han ganado un puesto. Mosquera ha destacado la gestión del entrenador, de quien dice que "no se casa con nadie", y ha asegurado que no se fichará a un jugador senior si eso implica cortar la progresión de un joven que "lo está haciendo bien".