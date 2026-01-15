La imagen del día de Manolo Oliveros: "Santander en primer plano"
Manolo Oliveros recuerda los mejores momentos del FC Barcelona ante el Racing durante la previa del partido de octavos de final de la Copa del Rey.
Manuel Oliveros
Barcelona - Publicado el - Actualizado
1 min lectura1:42 min escucha
Temas relacionados
"En Europa hemos estado más pendientes de discutir sobre el sexo de los ángeles que de lo básico: sin defensa no hay seguridad"
Pilar García de la Granja
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h