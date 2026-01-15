COPE
La imagen del día de Manolo Oliveros: "Santander en primer plano"

Manolo Oliveros recuerda los mejores momentos del FC Barcelona ante el Racing durante la previa del partido de octavos de final de la Copa del Rey.

La imatge del dia Manolo Oliveros 07-01-2026
00:00
LA IMAGEN DEL DIA | 15 ENERO 2026 | MANOLO OLIVEROS

Manuel Oliveros

Barcelona - Publicado el - Actualizado

1 min lectura1:42 min escucha

