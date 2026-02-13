La imagen del día de Manolo Oliveros: "La peor imagen que ha dado el Barça de Flick"
Manolo Oliveros analiza la debacle del FC Barcelona en el Metropolitano en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey.
Manuel Oliveros
Barcelona - Publicado el - Actualizado
1 min lectura1:53 min escucha
Temas relacionados
"Salma estuvo 700 días secuestrada por su pareja, pero resistió y cuando vio una oportunidad, la tomó. En medio del horror hay algo que no pudieron arrebatarle: la voluntad de sobrevivir"
Pilar G. Muñiz
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h