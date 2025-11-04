La imagen del día de Manolo Oliveros: "Mi película de Brujas la comparto con vosotros"
Manolo Oliveros recuerda los partidos que ha disputado el FC Barcelona en el Jan Breydelstadion antes de la disputa de la 4ª jornada de la fase liga de la Champions League.
Manuel Oliveros
Barcelona - Publicado el
1 min lectura1:36 min escucha
"La situación es un despropósito institucional; la Fiscalía, que depende del procesado, no acusa al procesado, sino que lo defiende"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h