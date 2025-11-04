COPE
La imagen del día de Manolo Oliveros: "Mi película de Brujas la comparto con vosotros"

Manolo Oliveros recuerda los partidos que ha disputado el FC Barcelona en el Jan Breydelstadion antes de la disputa de la 4ª jornada de la fase liga de la Champions League. 

LA IMAGEN DEL DIA | 04 NOVIEMBRE 2025 | MANOLO OLIVEROS

Manuel Oliveros

Barcelona - Publicado el

1 min lectura1:36 min escucha

