La imagen del día de Manolo Oliveros: "Es un hecho histórico y singular"

Manolo Oliveros valora, en Esports COPE, la renovación de Frenkie de Jong con el FC Barcelona hasta el 2029.

LA IMAGEN DEL DIA | 15 OCTUBRE 2025 | MANOLO OLIVEROS

Manuel Oliveros

Barcelona - Publicado el - Actualizado

1 min lectura1:21 min escucha

