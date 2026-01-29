COPE
Podcasts
Esports COPE
Esports COPE

La imagen del día de Manolo Oliveros: "Fiesta en Lisboa"

Así vivió Manolo Oliveros la última jornada de la fase liga de la Champions League, tras una noche de locura donde un gol lo cambiaba todo.  

Manolo Oliveros La imagen del día
00:00
Descargar

LA IMAGEN DEL DIA | 29 ENERO 2026 | MANOLO OLIVEROS

Manuel Oliveros

Barcelona - Publicado el - Actualizado

1 min lectura1:45 min escucha

Descargar

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

5:00H | 29 ENE 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking