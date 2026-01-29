La imagen del día de Manolo Oliveros: "Fiesta en Lisboa"
Así vivió Manolo Oliveros la última jornada de la fase liga de la Champions League, tras una noche de locura donde un gol lo cambiaba todo.
Manuel Oliveros
Barcelona - Publicado el - Actualizado
1 min lectura1:45 min escucha
