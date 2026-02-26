COPE
La imagen del día de Manolo Oliveros: "Deberes hechos"

El FC Barcelona espera rival en los octavos de final de la Liga de Campeones: Newcastle o PSG. 

Manolo Oliveros La imagen del día
LA IMAGEN DEL DIA | 26 FEB 2026 | MANOLO OLIVEROS

Manuel Oliveros

Barcelona - Publicado el - Actualizado

