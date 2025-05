Ona Bonet: En camino a las puertas del cielo

Ona Bonet durante el Mundial Sub 20 de Lima

Barcelona - Publicado el 20 may 2025, 18:07

Ona Bonet (Manresa, 2006) ha confirmado las expectativas que la colocan como la gran esperanza del atletismo español en el salto de altura. La atleta catalana ha alcanzado un récord que estaba en posesión de Ruth Beitia y que había resistido en las tablas de récords durante los últimos 27 años. Bonet y Beitia son las líderes históricas del salto de altura español en categoría sub 20.

Durante un control en Manresa la saltadora consiguió superar el listón situado en el 1.89 a la segunda tentativa. Nadie lo había hecho en el último cuarto de siglo. La barra se situó en la altura del 1.91 pero los tres intentos de Ona Bonet para superar el listón acabaron en nulo. Ser la primera española que supera el 1.90 en la actual década tendrá que seguir esperando pero nadie duda de que Bonet es la que está más cerca de conseguirlo.

Ona Bonet no es una recién llegada a la élite del atletismo. Actualmente es la vigente campeona de España absoluta. La retirada de Ruth Beitia mantenía abierto un hueco de orfandad en la especialidad que ahora parece que recibe, para quedarse, a la manresana. Bonet se impuso en el nacional a Una Stancev y Celia Rifaterra, tres y un año respectivamente mayores que Ona.

Ona Bonet entrena bajo el mando del exsaltador Gustavo Adolfo Bécker y la expertiguista Mónica Clemente. De familia con vocación atlética, se inició en los saltos y la velocidad para bien pronto entrar en la especialidad de la altura. Lo que vino a continuación fue una progresión asombrosa que lleva a Ona Bonet a elevarse 19 cm. en apenas seis años. El futuro es absolutamente prometedor e ilusionante. El espejo, con Ruth Beitia al otro lado, inevitable. La cántabra alcanzó el oro olímpico en los Juegos de Río en 2016 y tiene el récord de España situado en el 2.02.

El 1.89 obtenido en Manresa el domingo coloca a Ona Bonet en el top 3 mundial del año en la categoría sub 20. El objetivo más inmediato ahora pasa por una preparación adecuada para la próxima cita internacional. Se trata del campeonato de Europa sub 20 que se disputará en Tampere (Finlandia) entre el 7 y el 10 de agosto. El objetivo a mínimos es superar lo acontecido en el pasado mundial de la categoría que se disputó en Lima. En aquella cita Bonet no superó la calificación. Ahora las cosas apuntan a un guion muy diferente con todo un futuro por delante.