El Mirall reviu les Jornades de Qüestions Pastorals i entra a la Setmana de la Unitat dels Cristians

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 19 de gener sobre les 59es Jornades de Qüestions Pastorals de Castelldaura, que organitza el Centre Sacerdotal Rosselló de la Prelatura de l’Opus Dei, i sobre la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians, amb les principals activitats a Catalunya. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Lluís Tusquellas, director de les Jornades Pastorals, Àngels Arrabal, membre del Secretariat d’Ecumenisme de l’arxidiòcesi de Barcelona, José Santos, de l’Església Ortodoxa del Patriarcat de Sèrbia, i Víctor Hernández, pastor de l’Església Evangèlica de Catalunya i encarregat de la comunitat de Betlem, al Clot. Tusquellas ha explicat que, “des de fa molts anys, aquestes jornades volen ser un mitjà de formació i de reflexió sobre els temes de pastoral que estiguin en cada moment més d’actualitat o que interessin els mossens, amb la idea de transmetre’ls als altres”. Ha comentat també que “el format és de dos dies amb sessions en què cadascú parla de la seva especialitat”. Sobre el títol de l’edició d’enguany, a partir dels testimonis de crida i conversió, ha subratllat que “les ponències principals han estat del professor Juan Luis Lorda i del bisbe David Abadías, acompanyats per testimonis”.





Precisament sobre els testimonis, Lluís Tusquellas ha comentat que “parlen al cor, i això és el que hem d’aprendre a fer millor, encara més en aquesta època en què la gent està emocionalment més trasbalsada”. El director de les Jornades de Castelldaura, a més, ha assegurat que “la varietat ha estat instructiva” i que “cadascú amb el seu llenguatge ens va arribar al cor”. S’ha mostrat igualment “molt content de com ha sortit tot, amb encert en la durada i el missatge”. Les jornades, celebrades dimarts 16 i dimecres 17 de gener a Premià de Dalt, s’han pogut seguir online i es poden recuperar en vídeos de youtube a través del web del Centre Sacerdotal Rosselló.





Treball per l’amistat i la pregària units en Jesucrist





En la segona part del col·loqui, Àngels Arrabal ha destacat que “la Setmana de la Unitat dels Cristians sobretot és amistat, com es veu en el fet que hi hagi una vintena de persones de diferents tradicions al presbiteri de la Catedral de Barcelona, com va passar aquest dijous”. En aquesta línia, ha afegit que, “si no hi ha amistat personal entre les comunitats i entre la gent, no hi pot haver ecumenisme”. José Santos ha dit que l’octavari “sempre és una oportunitat per pregar, un fet molt positiu entre els

cristians, i alhora un moment per conèixer l’altre i desmuntar falses imatges o clixés dels uns i els altres”. Víctor Hernández, per la seva banda, ha qualificat de “molt important la celebració de trobades entre protestants i catòlics, com també el seguiment del mandat del Senyor, que ens demana que tots siguin u perquè tothom cregui”.





Sobre les activitats de l’octavari, Àngels Arrabal ha destacat que “hi ha programades, des del calendari confeccionat pel Centre Ecumènic de Catalunya, trobades des de totes les confessions cristianes, moltes en total”. Ha afegit, a més, que “l’encontre entre les diferents comunitats és molt important, amb informació que circula des de l’Arxiprestat de la Sagrada Família, des del mateix Centre Ecumènic i des del diversos barris”. Arrabal ha recordat “dos personatges importants en l’ecumenisme que ens han deixat aquest últim any: el caputxí Joan Botam i el pastor evangèlic Josep Monells”. Per la seva banda, José Santos ha anunciat que “dissabte 20 de gener se celebren les vigílies dominicals, les vespres, a la parròquia ortodoxa del carrer Aragó 181 de Barcelona, on se suma la Basílica de Sant Josep Oriol, la parròquia catòlica veïna”.

Víctor Hernández ha subratllat que “enguany s’ha organitzat a l’església de Betlem, al carrer Nació 24 de Barcelona, però es fa alternativament a la comunitat evangèlica i a la catòlica, molt important en qualsevol cas perquè s’està pregant per una promesa, ja que tots són membres d’un mateix cos però això no és una realitat, sinó que el que hi ha són les divisions”. El pastor ha recordat que aquesta experiència es viu “en temps de guerres i fractures, però sempre des d’aquesta promesa d’arribar a estimar-nos i de fer que sigui possible la pau entre tots”.





Pel que fa al lema, “Estima al Senyor el teu Déu i als altres com a tu mateix” (de l’evangeli de Lluc), Àngels Arrabal ha dit que aquesta frase “ens porta a la paràbola del bon samarità”, i ha comentat que “el primer dia es comença demanant perdó, pel gran pecat i escàndol que suposa que els cristians no s’estimin més o estiguin dividits”. Arrabal també ha aclarit que això és “com la relació amb el veí ja que, si no estimem els més propers, els de la pròpia comunitat, difícilment es podrà fer arribar aquesta estimació a la resta del món”. José Santos ha explicat, per la seva banda, que “Crist és el samarità que guareix la humanitat, amb el seu camí a Jerusalem, assaltat pel dimoni i per les sacsejades terrenals”. Igualment ha afegit que “el proïsme no és només el pobre o el necessitat que ajudem gustosament, sinó totes les persones que la Divina Providència posa en el nostre camí, els qui tenim a prop”. És allà, segons Santos, “on cal abocar la nostra dedicació a l’amor”.





El sacerdot del Patriarcat de Sèrbia ha recordat que “sovint ens estimem excessivament en el nostre egoisme, i sortir cap als altres, sigui a la pròpia comunitat o a altres realitats diferents no només del cristianisme, és el que ens mostra el bon samarità i ha de ser la predicació clau avui dia”. Víctor Hernández ha assegurat que “el relat parla del samarità, però no diu que

és bo sinó simplement una persona, que tenia fama de dolenta però que omple i satisfà la petició de Déu, que és la d’estimar l’altre”. El pastor evangèlic ha conclòs que aquest “és el repte que tenim i que ens invita precisament a pregar”. Finalment tots tres han proposat una breu invocació en forma de pregària. Víctor Hernández ha emfatitzat la necessitat de “demanar perdó per la nostra incapacitat i que el Senyor ens ajudi a estimar”. José Santos ha demanat a Déu “que tots siguem u com ho és la Trinitat”, i Àngels Arrabal ha pregat perquè “tots siguem hospital de campanya i acollidors per als altres”.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre la VIII Setmana de la Bíblia que es viu a les diòcesis amb seu a Catalunya entre el 21 de gener (Diumenge de la Paraula) i el dissabte 28. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'La teva crida', del grup Kairoi, un tema que ens connecta també amb la Paraula de Déu d'aquest diumenge, III durant l'any: https://www.youtube.com/watch?v=8SM_r0LThNM





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquests temes: la celebració pels 25 anys del Grup Missioners de Jesús (aquest dissabte a les 19.45h a la parròquia de Santa Eulàlia Provençana de l'Hospitalet de Llobregat), l'augment de visitants el 2023 a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona (més de 4 milions) i el tancament de la temporada de pessebres a Catalunya el cap de setmana passat. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).