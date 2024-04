El Mirall ofereix llibres religiosos per a Sant Jordi i presenta les 40 Hores d’Adoració a Barcelona

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 19 d’abril sobre les 40 Hores d’Adoració al Santíssim Sagrament a l’arxidiòcesi de Barcelona i sobre la diada de Sant Jordi vista des de dues editorials que publiquen llibres de temàtica religiosa. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Maria Teresa Vives, presidenta de l’Adoració Nocturna Femenina (ANFE) a l’Arquebisbat, el diaca Quique Fernández, promotor de l’editorial Paulinas, i Josep Codina, director adjunt de Claret. Maria Teresa Vives ha explicat que la iniciativa “es fa per donar visibilitat a l’adoració al Santíssim, que és comunió entre les diferents esglésies i els diversos moviments i congregacions que hi ha a Barcelona”. La impulsora d’aquesta xarxa ha comentat que “són moltes les esglésies que s’han sumat al projecte i altres que demanen fer-ho més endavant”. Vives ha invitat tothom a visitar la pàgina web de l’ANFE Barcelona i contactar amb l’entitat per sumar-se a aquestes 40 Hores d’Adoració.





Maria Teresa Vives ha anunciat que l’Adoració Nocturna Femenina Espanyola viurà el seu centenari el 2025, i ha explicat que la primera adoració a Barcelona es va fer en el canvi de l’any 1939 al 1940. La presidenta de l’entitat eucarística ha dit que “va ser el 2005, coincidint amb l’Any de l’Eucaristia proclamat per Sant Joan Pau II, quan es va començar a parlar de fer les 40 Hores”. Vives, a més, ha destacat que “l’Adoració és un moviment per acompanyar Jesús sacramentat també a la nit, i s’han promocionat moltes trobades conjuntes d’homes i dones”. Igualment ha explicat que “l’església del Santíssim Sagrament del carrer Aragó, a Barcelona, té 9 torns d’Adoració Nocturna cada mes i també l’exposició del Santíssim cada dia de 18.00 a 20.00 hores”. A més, ha apuntat que “hi ha un torn vespertí per a les adoradores que no puguin passar la nit despertes per raons d’edat o perquè han de cuidar un familiar malalt, per exemple”.





La presidenta de l’ANFE a Barcelona ha subratllat que “l’Adoració eucaristia és prendre consciència de la presència real de Jesucrist en el Misteri eucarístic, des del qual ens ve a buscar per guarir-nos i perquè donem testimoni d’ell”. Les 40 Hores d’Adoració a Barcelona es completen des del 4 d’abril fins al 2 de juny, solemnitat del Cos i la Sang de Crist.





Novetats literàries sobre temàtica religiosa





En la segona part del col·loqui, Quique Fernández ha dit que “el dia de Sant Jordi es presenta joiós, tenint en compte que és una festa civil, social,

religiosa i del llibre”. Josep Codina, director adjunt de l’editorial Claret, ha comentat que el 23 d’abril “és una data sempre esperada en què, aquest any, l’editorial presenta 9 llibres: ‘Vers una Església més sinodal’, del bisbe de Solsona Francesc Conesa (en català i en castellà) a partir de la seva experiència a l’Assemblea General del Sínode; ‘Sant Francesc d’Assís o gairebé’, del franciscà Agustí Boadas, un doctor en Filosofia que ofereix un intent d’acostar el pobrissó d’Assís als nous lectors com un home simple; ‘Menjadors escolars, espais educatius de qualitat’, de la Fundació Pere Tarrés escrit per diferents autors, un treball que pretén servir de guia per als qui participen del projecte del menjador; ‘Un viatge ple de pessigolles’, de Josepa Forns, que ens parla d’una nena, la Queralt, que viatja amb la seva àvia i s’atura en estacions de diferents colors perquè visqui una situació especial en cadascuna”.

Per la seva banda, Quique Fernández ha presentat diverses novetats de Paulinas, que publica llibres colze a colze amb l’editorial San Pablo. Primer ha ofert ‘Despertar: la mística de lo cotidiano’, amb reflexions de Josep Otón que tenen a veure amb les realitats naturals i informatives de la vida, un treball que es presenta dissabte 20 d’abril a les 18.00h a la llibreria Paulinas (Ronda de Sant Pere, 19). Ha anunciat que les novetats tenen un accent posat en “l’Any de la Pregària del Papa Francesc, amb dos llibres: ‘El Dios de Jesús, rezar el Padrenuestro’, de Paolo Curtaz, i ‘Si no lo buscas, lo encuentras: introducción a la meditación silenciosa’, de Paolo Scquizzato; ‘Levatemos el corazón: guia para no perderse en Misa’, de Javier Rubio, que segueix la celebració eucarística des de l’inici fins al final; i ‘Con María la nuestra: escenes para el gozo’, un llibre del mercedari Alejandro Fernández Barrajón amb floretes a la Mare de Déu en cadascun dels capítols”.





En els últims instants de la conversa, Josep Codina ha recomanat “el llibre ‘La dimensión humana: neuronas y salmos’, de Jaume Durán Navarro, ara en castellà (també està en català), un treball que parla de la persona humana a partir de la pregunta del salm 8 sobre què és la persona humana a partir de les dimensions corporal, emocional, de la voluntat del cor i la transcendent de la persona, per explorar què ens hi aporta la neurociència; i també ‘La vida en parella pot ser una meravella’, de Juanjo Fernández, amb els secrets mil·lenaris per a una vida feliç”. Codina ha confirmat que “la parada de Claret serà el dia de Sant Jordi al Passeig de Gràcia, davant del Palau Robert”. Quique Fernández ha destacat que “les Paulines tenen oberta la llibreria tot el 23 d’abril, amb Pablo d’Ors signant llibres al matí i Oriol Jara, a la tarda”. A més, l’editorial Fragmenta posa la seva parada de llibres al Passeig de Gràcia de la capital catalana.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre l'ordenació episcopal d'Octavi Vilà, aquest diumenge a les 17.00h a la Catedral de Girona, i l'inici del seu ministeri com a bisbe de Girona.

Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'El Senyor és el meu pastor', un tema amb el qual el prevere i cantautor Xavier Morlans exalta Jesús, bon pastor, el qui coneix les seves ovelles i les guia per camins segurs: https://www.youtube.com/watch?v=i7RCSgF-R-E





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquests temes: l'anunci que ha fet l'Arquebisbat de Barcelona sobre la recent preparació i l'enviament de 3 religioses i 4 laics per completar un total de 33 nomenats per a serveis religiosos i exèquies als tanatoris i, d'altra banda, una nova presentació del Corrent Social Cristià dimarts 16 d'abril als Caputxins de Sarrià, emmarcada en una sèrie d'actes informatius sobre aquest moviment. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).