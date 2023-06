El Mirall “entra” a la capella d’adoració Santa Isabel i presenta un nou projecte de la Universitat Abat Oliba

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 2 de juny sobre l’activitat de la capella d’adoració perpètua del Col·legi Santa Isabel de Barcelona, concretament una processó del Corpus que es prepara per al dijous 8 de juny des del mateix temple fins a la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià, i sobre la recent admissió de la Universitat Abat Oliba-CEU en la Crida de Roma per l’Ètica en Intel·ligència Artificial. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació d’Eduard Ticó, coordinador de la capella de Santa Isabel amb el Santíssim permanentment exposat, i Juan Francisco Jiménez, director de Comunicació de la Universitat Abat Oliba-CEU. Eduard Ticó ha explicat que ”la processó comença amb una missa a les 20.00h a l’església de Santa Isabel i després es farà pròpiament la processó, amb el Santíssim sota pal·li, resant el Rosari, amb música”. Ha afegit que la iniciativa “invita altres apostolats de Regnum Christi i a tothom qui s’hi vulgui sumar”. El coordinador de la capella Santa Isabel ha recordat que “a Catalunya Corpus ja no és festa en dijous, tot i que hi ha llocs d’Espanya que la celebren el dia propi, com també Filipines, Corea del Sud, alguns estats d’Alemanya, Polònia i gairebé tota l’Amèrica llatina”.





Eduard Ticó ha comentat també que “l’esdeveniment important del 8 de juny és la Missa i la processó, traient el Senyor al carrer, i després hi haurà una adoració amb càntics, lloança i una pregària final”. El coordinador de la capella d’adoració perpètua sarrianenca ha aclarit que “el moviment de capelles d’aquest tipus neix el 2007 a partir d’una crida de Benet XVI a potenciar aquesta pràctica”. Ha recordat que “el sacerdot Joaquim Petit, dels legionaris, va estimular que això passés”, i ha dit també que “Guillermo Bañares, que va treballar molt perquè l’adoració perpètua fos realitat, i ens va deixar poques setmanes després de l’obertura de la capella el 2017”. En un altre moment, Ticó ha apuntat que “l’acollida ha estat molt bona des que es va obrir la capella, amb 300 persones que es comprometen cada setmana a fer que l’església estigui sempre oberta”. Igualment ha afegit que ”el nucli inicial és l’entorn proper, tot i que disponible per a tothom”. El coordinador ha explicat que “hi ha 24 persones responsables de cada torn, i sempre hi ha d’haver algú adorant el Senyor, que no es pot quedar mai sol, qüestió fonamental perquè la capella funcioni”.





Finalment Eduard Ticó ha destacat que “una de les missions de les capelles d’adoració perpètua és que se n’obrin altres”. Ha dit, a més, que

“ara n’hi ha unes quantes a Catalunya, i totes participen en iniciatives diocesanes, com ara la Vetlla de Corpus programada per al 10 de juny al vespre a la basílica de la Sagrada Família”. Es tracta, en definitiva, “de fer present el Senyor, que viu per sempre, i potenciar l’adoració a l’Eucaristia”.





Admissió a un organisme per l’ètica en la Intel·ligència Artificial





En la segona part del col·loqui, el director de Comunicació de la Universitat Abat Oliba-CEU, Juan Francisco Jiménez, ha recordat que “cal tenir una mirada espiritual fonamentada per a la visió ètica davant la tecnologia”. Sobre l’admissió de la Santa Seu a la institució acadèmica, ha comentat que “es valora que la UAO és un centre amb capacitat i estructura docent per formar part del projecte i també el fet d’oferir aquesta mateixa mirada ètica sobre la qual cal reflexionar”. Jiménez ha apuntat que “la universitat és cristiana i s’ha sentit interpel·lada a la crida de Roma”, i que “el vicerector de Relacions Institucionals, Sergi Rodríguez, va considerar que calia formar part de l’organisme vaticà a partir d’una línia que ja existia en l’activitat de la institució”. Igualment ha afegit que “l’Abat Oliba pren un compromís en què, dins la formació, es vol oferir adequadament l’ètica als alumnes davant la Intel·ligència Artificial”. Jiménez ha conclòs que es tracta de “sumar-se a la perspectiva ètica perquè l’objectiu central sigui la persona”.

En la mateixa línia, Juan Francisco Jiménez ha dit que “la Intel·ligència Artificial és una tendència que és present com a tecnologia des de fa uns anys, i cal que l’ésser humà en faci un bon ús perquè no se’ns escapi de les mans”. El director de Comunicació de l’Abat Oliba ha fet seva una reflexió del professor Ulises Cortés en unes declaracions a Ràdio Estel. “Aquesta tecnologia introdueix un factor que fins ara no formava part d’aquestes tecnologies, com ara una presa de decisions adequada, la creació de coneixement i l’aprenentatge, processos fins ara associats només a l’ésser humà”, ha explicat. A més, Jiménez ha aclarit que “és l’ésser humà qui entrena la intel·ligència artificial, en temes com ara les bases de dades i la protecció de la privacitat de les persones”. Finalment el professor ha recordat que “sabem els reptes espirituals que hi ha al darrere de la tecnologia, com es veu en el fet que la persona pregunta a google sobre temes molt espirituals, i cal estar alerta perquè les tecnologies de la intel·ligència artificial no substitueixin la fe expressada, per exemple, en les capelles d’adoració perpètua”.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa 'El Mirall' ha començat amb una reflexió sobre un important document de Càritas Catalunya en què proposa impulsar una política pública d'habitatge i ajuts per lluitar contra l'augment de la desigualtat i l'exclusió social, més enllà de les eleccions municipals del 28M.

28M. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Jo crec', un tema interpretat pel grup Worship.cat, que proposa un autèntic cant a la Santíssima Trinitat, solemnitat que celebrem aquest diumenge: https://www.youtube.com/watch?v=3yJF96BDRRQ.





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: l'exposició 'Quan la gent s'ajuda', presentada dijous 1 de juny pel Museu Diocesà de Barcelona i que es pot visitar fins al 10 de setembre, la cloenda de les celebracions pels 50 anys de la parròquia del Cor de Maria dels Claretians de Barcelona, amb una Missa presidida pel cardenal Joan Josep Omella, i l'Assemblea Diocesana anual de Lleida celebrada dissabte 27 de maig. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).