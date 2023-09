El Mirall fa balanç de la Jornada Mundial de la Joventut 2023 i presenta la festa de la Mare de Déu

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 8 de setembre sobre la Jornada Mundial de la Joventut Lisboa 2023, celebrada de l’1 al 6 d’agost, i sobre les celebracions per la festa de la Mare de Déu del Port a la parròquia que porta el nom d’aquesta advocació mariana a Barcelona. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Dani Visus i Irene Voz, membres de l’equip del Secretariat de Pastoral amb Joves de Barcelona, i Felip-Juli Rodríguez, rector de la Comunitat Pastoral la Marina de Montjuïc. El prevere ha qualificat la comunitat parroquial de “gran família intergeneracional, com es veurà en una festa aquest divendres dia 8 i, perquè sigui més expansiva, amb un concert del grup Canta la teva Fe, diumenge a les 19.00h”.





El prevere ha explicat que “les arrels de la parròquia de la Mare de Déu del Port són mil·lenàries, amb diferents edificis, i ara forma una comunitat pastoral amb les parròquies veïnes de Sant Bartomeu i Sant Cristòfol”. Després de recordar que “la parròquia sempre és la institució i cèl·lula bàsica de l’Església”, Felip-Juli Rodríguez ha reivindicat “la vida comunitària, amb la celebració dels sagraments i l’acció social”. En aquesta línia, ha recordat que “les parròquies no són illes i la seva intercomunicació és cada dia més necessària, cosa que ofereix un bon testimoni a la gent del barri”. Sobre el nom marià, el rector ha destacat que “fa referència al Port, amb la qual constitueix una advocació de molta devoció, a partir de la imatge de Maria amb un vaixell”.





Felip-Juli ha anunciat que “aquest divendres 8 de setembre se celebra l’Eucaristia a les 19.00h amb una ofrena floral i, després, un cantada d’havaneres, seguint la tradició”. Pel que fa al concert de diumenge 10 a les 19.00h, el fundador de Canta la teva Fe, el prevere de l’arxidiòcesi de Tarragona Joan Àguila, ha anunciat que “s’ha preparat per a diumenge un repertori amb diferents cançons, però principalment animades”. El sacerdot i músic ha explicat, en una intervenció breu amb què s’ha sumat al programa, que “el grup es va fundar el 2005 a partir de les trobades de joves a Tarragona, especialment la preparació i celebració de l’Aplec de l’Esperit 2007, un punt àlgid amb la publicació del primer disc, que va donar pas a tres més”. Àguila ha aclarit que “la principal dedicació de Canta la Teva Fe és penjar temes musicals en Internet i difondre’ls per animar comunitats cristianes”.





L'Assemblea General de l’octubre a Roma: prioritats





En la segona part del col·loqui, Irene Voz ha definit la JMJ com “una passada i una experiència per recordar sempre, amb alegria, esforç comunitat i retrobaments en molts moments”. Per la seva banda, Dani Visus ha comentat que “el retrobament va ser especialment bonic”. Irene ha dit que “els primers dies de la Jornada de la Joventut va consistir en moltes activitats, amb concerts, conferències i altres, a més de l’oferiment de la Ciutat de l’Alegria, un recinte on tothom es podia confessar o informar-se de moltes realitats que hi ha a l’Església”. Visus, per la seva banda, ha reconegut que “hi va haver problemes logístics fins divendres 4 d’agost, però després el cap de setmana del 6 i el 7, amb la vetlla i la missa, va ser tot molt més tranquil”. En aquesta línia, ha afegit que “els joves agraïts i concentrats van fer que tot sortís molt bé”.





Igualment Dani Visus s’ha mostrat “sorprès per alguns detalls, com ara la dinàmica com de guerra que donava pas a l’agraïment i el benestar”. El jove participant en la JMJ ha subratllat la proximitat entre tots els participants. I Irene Voz ha comentat que “sembla increïble que s’aconseguís sovint un silenci impactant amb tants nois i noies”. A més, ha recordat que “una Jorndada Mundial de la Joventut marca la diferència i dona una esperança perquè els joves participin més en activitats on descobreixin els fruits de Lisboa”. Dani Visus ha revelat que “es prepara un pelegrinatge de joves a partir de 18 anys a Montserrat la nit del 29 al 30 de setembre, excursió nocturna que comporta pujar a peu i celebrar la Missa l’endemà”.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre el bisbe Sergi Gordo, que es va acomiadar diumenge 3 de setembre com a auxiliar de Barcelona i inicia aquest dissabte 9 a les 11 el ministeri episcopal com a titular de la diòcesi de Tortosa. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'L'amor no passarà mai', del grup Canta la teva Fe, que actua aquest diumenge a les 19.00h a l'església de la Mare de Déu del Port de Barcelona: https://www.youtube.com/watch?v=LZt2Z1PNQrs.





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre ‘Quòrum23’, el Congrés de l’Escola Cristiana que la Fundació Escola Cristiana prepara per a aquest curs i la incorporació de Jesús Vilar Martín aquest mes de setembre a l’Equip Rector de la Universitat Ramon Llull com a secretari general per un mandat de quatre anys, període que s'inicia dins el mandat de Josep Antoni Rom com a rector. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).