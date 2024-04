Migdia COPE a Catalunya i Andorra (29/04/2024) - 14:20

El numeret de Pedro Sánchez sobre si continuava o no a la Moncloa després que un jutge hagi acceptat una denúncia contra la seva esposa, Begoña Gómez, per presumpte tracte d'influències, s'ha tancat amb la seva continuïtat. Després de tot això, el president del govern ha demanat en una convocatòria de premsa joc net i ha anunciat que estem davant d'un punt i a part en la legislatura i que això requerirà una mobilització social per tal de superar els entrebancs de la dreta i la ultradreta.

Només el 24% dels joves d'entre 15 i 24 anys té actualment feina. Es tracta d'una xifra que se situa 8 punts per sota de la mitjana de la Unió Europea. Ho recull un informe de Funcas, un centre d'anàlisi econòmic, que alerta sobre el nivell massa elevat de l'atur de llarga durada i la difícil transició dels joves a la vida activa i que evidencien com s'ha cronificat un atur estructural.

La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària reclama resoldre la manca de metges de família que hauria de ser una prioritat tant de l'Estat com de la Generalitat.