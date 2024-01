Migdia Cope Catalunya i Andorra (25/01/2024) 14:20

A Sabadell la direcció de l'escola Andreu Castells s'han agafat la baixa d'un dia per l'altre amb l'excusa de les crítiques de les families. Es queixen del baix nivell educatiu dels alumnes que no surten preparats per l'ESO i també del tracte despectiu de la direcció.





Ultimàtum dels veïns de Badia del Vallès per la retirada d'amiant dels seus habitatges. Els afectats alerten que la Generalitat encara no ha fet res tot i que va prometre una inversió de quasi 5 milions d'euros per les 13 tones de fibrociment.





I Trànsit té en marxa aquesta setmana una campanya per garantir la seguretat del transport escolar. L'ús del cinturó de seguretat des dels autocars és un dels elements més importants, però també més difícils de comprovar en el moment que l'autocar és detingut i inspeccionat.