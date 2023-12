Migdia COPE a Catalunya i Andorra (21/12/2023) - 14:20

L'actualitat més immediata la trobem ara al palau de la Generalitat. Ha acabat fa pocs minuts la reunió entre el president del govern central Pedro Sánchez i el de la Generalitat Pere Aragonès. Sobre la taula, l'amnistia, com es farà el complicat traspàs de Rodalies i el finançament autonòmic. Sobre aquest punt Sánchez ha avançat aquest que estaria disposat a fer el concert econòmic a Catalunya si els independentistes obliden el referèndum d'autodenominàssiu. Sánchez ho té complicat.





Mentrestant, policies nacionals i guàrdies civils alerten sobre la seva expulsió de Catalunya després del que els qualifiquen d'un desprofit que el govern central hagi destinat una partida de 1.600 milions per als Mossos. Aquesta dotació per la policia autonòmica permetrà ampliar la plantilla del cos en 3.000 agents més fins als 22.000 efectius l'any 2030. Sindicats policials i associacions de guàrdies civils es veuen cada cop més fora que no pas dins de Catalunya.





Des d'aquest matí està prohibit el trànsit de camions en un tram de l'Eix Transversal per una patologia estructural. Es tracta d'un tram del viaducte que hi ha entre Arbúcies i Sant Sadurní d'Osormort en direcció cap a Lleida. La Direcció General de Carreteres assegura que la reparació va per llarg, i per això avui mateix s'està estudiant amb les patronals dels transportistes, que són els més afectats, per on devien en trànsit de camions. Sobre la taula ja hi ha algunes alternatives.





Enviar a casa un alumne un o dos dies perquè ha tingut un mal comportament a classe es un càstig o un regal? Es una pregunta que es fan molts pares i pedagogs i a la que avui intentem donar resposta. Aquesta sanció tradicional d'expulsar uns dies l'estudiant “malo, malote” sembla que cada vegada té més detractors. I es que en compte de veure-la com un càstig els alumnes expulsats se la prenen com unes vacances extra. Col·legis de tota Catalunya busquen noves vies per reconduir-los. Al Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca als estudiants rebels els fan anar a l'escola a les vuit del matí a recollir deures i tornar-los fets a dos quarts de tres. Es una fórmula diferent i que està donant resultats. A HerreraenCopeCatalunyaiAndorra hem analitzat quins sistemes poden ser més efectius per castigar en clau positiva i motivadora els alumnes indisciplinats.





Els economistes catalans demanen al govern central revisar algunes de les mesures que es van posar en marxa per combatre la inflació. I es que amb la contenció de preus els col·legiats consideren que ha arribat el moment de reformular les bonificacions al transport públic o la rebaixa de l'iva en alguns productes.





La patronal de la petita i mitjana empresa demana mesures com les de la covid per les empreses per fer front a la sequera. Antoni Cañete, president de PIMEC, demana recursos pel sector primari i poder fer ERTOS en els negocis que pateixen restriccions per culpa de la sequera.





L'hípica catalana galopa a bon ritme. Creix el nombre de practicants, sobretot noies, i també augmenta el nombre de llicències federatives. Aquesta pràctica esportiva es troba en plena expansió amb un 73% de dones practicants. Aquest matí a HerreraenCopeCatalunyaiAndorra hem explicat amb una geneta, la Carla, coses i detalls que has de saber abans d'iniciar-te en el món de l'equitació. Quantes vegades has vist persones que muntaven per primera vegada i gaudien de les sensacions que estaven tenint i que ens les ha traslladat la Carla.





El fred de valent ja ha arribat i també augmenta el risc d'incendis a la llar que es multipliquen durant els mesos d'hivern. I si hi ha un col·lectiu especialment en risc són les persones grans que viuen soles i disposen d'un servei de teleassistència. La Diputació de Barcelona posa en marxa una campanya amb aquest grup de persones amb tot un seguit de recomanacions per prevenir possibles incendis a la llar.





Propietaris forestals del parc natural de Collserola s'han unit per primera vegada per impulsar accions conjuntes de gestió forestal. Ho fan amb un doble objectiu posar en comú accions contra les sequeres cada cop més habituals i llargues i minimitzar els riscos de grans incendis.