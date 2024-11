El Mirall presenta les quinzenes Jornades Bíbliques i un recés d’Advent per a joves a Poblet

Ignasi Miranda / Montse Roset

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 22 de novembre sobre la 15a edició de les Jornades Bíbliques de Barcelona, que es fan del 23 de novembre a l’1 de desembre, i sobre un recés a Poblet per a joves de 20 a 40 anys i que es viurà del 29 de novembre al mateix 1 de desembre. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació del diaca Quique Fernández, director de l’Escola d’Animació Bíblica, i de la jove advocada Berta Fusté, participant en l’experiència monàstica al cenobi cistercenc. Quique Fernández ha destacat que les jornades “són sobretot festa aquest any, amb el 20è aniversari de l’Escola d’Animació, que és un servei que ha volgut des de l’inici crear i animar grups en parròquies o altres llocs”. Ha explicat que “va començar amb 7 grups i ara en són 50” i que “està a disposició, com a servei, de l’arxidiòcesi de Barcelona”.

El director de l’Escola d’Animació Bíblica ha comentat que l’entitat “no té un mètode fix, sinó que està oberta a allò que es demani des de qualsevol comunitat cristiana”. Quique Fernández ha dit que el col·lectiu “recorre a formats diferents, com ara la presentació del llibre ‘Hagamos fiesta’ del religiós dels Sagrats Cors Fernando Cordero, aquest dissabte a les 6 de la tarda a la llibreria Paulinas de Barcelona” (Ronda de Sant Pere, 19). Igualment ha afegit que “es fan diàlegs, pregàries i altres activitats”. El diaca, a més, ha anunciat una Missa d’Acció de Gràcies pel 20è aniversari de l’Escola d’Animació Bíblica, en aquest cas el mateix dissabte 23 de novembre al matí, a les 11, a la parròquia de la Miraculosa (carrer Consell de Cent, 110).

Quique Fernández, d’altra banda, ha reivindicat “l’escolta perquè hi hagi un silenci ben viscut, perquè així la persona capta millor la crida a buscar Déu a través de la seva Paraula”. Sobre la resta del programa de les Jornades Bíbliques, el diaca ha explicat que ‘Evangeli 2025’, iniciativa que es du a terme el primer cap de setmana, és “una proposta perquè qui vulgui adquireixi un llibre amb els textos evangèlics de cada dia”. Sobre un diàleg dedicat a les paràboles de la misericòrdia dilluns 25 a la parròquia de Sant Domènec, amb ell mateix i el també diaca Pere Pardo, el director de l’Escola de l’Animació Bíblica ha dit que “aquesta trobada és una proposta que donarà pas a una altra, dimarts 26, per a catequistes a la parròquia de la Miraculosa i finalment una escola de pregària divendres 29 a la mateixa església”, tot complementari i des de la diversitat. Es pot trobar tota la informació en el web www.eabiblica.org.

Silenci i convivència amb els monjos cistercencs

A la segona part del col·loqui, Berta Fusté ha explicat que el recés a Poblet “ha volgut, amb el grup de formació de joves” al qual pertany, “fer que es puguin viure amb els monjos les seves hores litúrgiques i conèixer una mica aquest món de les comunitats monàstiques, perquè poca gent ha pogut tastar aquesta vida i experiència tan diferent”. Ha dit que la comunitat cistercenca “també compartirà les jornades amb els joves, des de l’esperança que els transmetran la seva forma de vida, alhora que els nois i noies participants també rebran la seva vivència”. La jove advocada ha explicat que “el grup de joves va començar el 2022, i és molt espiritual, també amb trobades mensuals a l’Arquebisbat de Barcelona”. Ha comentat també que el grup “va sorgir a partir d’un recés que va aportar molt als participants, cosa que va provocar que decidissin que volien continuar amb el vincle”. Berta Fusté ha apuntat, a més, que sovint els membres del col·lectiu “llegeixen un llibre i tracten el seu contingut a les trobades mensuals”.

En un altre moment, Berta Fusté ha destacat que “encara és possible apuntar-se al recés, que és obert a tothom i que només demana ganes de buscar Déu”. En el web www.obraejercicios.org es pot trobar tota la informació sobre el mateix recés a Poblet i sobre altres propostes de l’Obra d’Exercicis Parroquials, com ara una altra experiència espiritual els dies 23 i 24 de novembre a la Casa Betània de Cornellà de Llobregat. A més, l’advocada ha explicat que “el recés en un monestir té, com a element més important, la pau i la vida contemplativa amb uns horaris molt marcats, fet que suposa que els joves s’aturin i comparin la seva vida amb la dels monjos”. I pel que fa al grup de nois i noies amb Marc Labori, ha situat en el centre el treball per “compartir la set de Déu entre tots” i amb l’ajuda del sacerdot de l’arxidiòcesi de Barcelona, secretari particular del cardenal Joan Josep Omella.

Reflexió i actualitat

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre la beatificació del sacerdot Gaietà Clausellas i del laic Antoni Tort, dissabte 23 de novembre a la basílica de la Sagrada Família, tots dos màrtirs de la persecució religiosa dels anys 30 a Espanya. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Beneiré el Senyor', tema amb el qual el grup Worship.cat ens ambienta la celebració d'aquest diumenge, solemnitat de Jesucrist Rei de tot el món, últim diumenge de l'Any Litúrgic: https://www.youtube.com/watch?v=fsj_msYI1CI.

Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies, entre d’altres: la consolidació de Catholic Voices a Barcelona com un projecte per formar persones que representin la fe catòlica als mitjans de comunicació i en fòrums públics, la il·luminació de vermell d'edificis religiosos catalans dimecres 20 de novembre dins la campanya Red Week d'Ajuda a l'Església Necessitada, l’exposició "A sobre la meva tomba: aniversaris de difunts a la catedral" (que es pot visitar fins al 15 de març al Museu Diocesà de Barcelona i que presenta una interessant cosmovisió a l’entorn de la mort a l’edat mitjana) i la 12a edició del festival de música cristiana Canòlich Music amb infants i joves del país i de

la diòcesi d’Urgell del 20 al 23 de novembre amb el lema “En xarxa: connectem, construïm i celebrem”. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).