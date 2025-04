MIGDIA COPE GIRONA I 09 ABR 2025 I 13:30H

La Setmana Santa i la Diada de Sant Jordi són moments molt especials a Girona, i el Centre Verd es prepara per viure aquestes festivitats amb entusiasme i creativitat. Aquest espai emblemàtic de jardineria, paisatgisme i decoració natural es converteix en un punt de trobada ideal per gaudir d’activitats que connecten la natura amb la cultura catalana.

Setmana Santa al Centre Verd

Durant la Setmana Santa, el Centre Verd ofereix un ambient inspirador per aquells que desitgen gaudir de la primavera en tota la seva esplendor. Les instal·lacions s’omplen de flors i decoracions temàtiques que celebren l’arribada del bon temps. A més, els visitants poden aprendre a cuidar plantes, crear centres florals o decorar els seus espais amb elements naturals.

També poden aprofitar les promocions especials en plantes i complements de jardineria, ideals per preparar els jardins o balcons per a la temporada. L’atmosfera del Centre Verd durant la Setmana Santa convida a passejar entre plantes exòtiques, olors captivadores i colors vibrants que fan d’aquest espai un veritable oasi verd.

Diada de Sant Jordi: Cultura i Natura

El 23 d’abril, Girona es transforma en una ciutat plena de vida per celebrar la Diada de Sant Jordi, una festa on l’amor i la cultura prenen protagonisme. Al Centre Verd, aquesta jornada es viu amb un toc especial. Les roses són el centre d’atenció, oferint varietats úniques cultivades amb cura per sorprendre els enamorats.

A més, el Centre Verd disposa de llibres sobre jardineria, paisatgisme i sostenibilitat, promovent així l’amor per la lectura en un entorn verd.

Un espai per connectar amb les tradicions

El Centre Verd no només és un lloc dedicat a la jardineria; també és un espai que fomenta el vincle entre les persones i les tradicions catalanes. Durant aquestes festivitats, es converteix en un punt de trobada on els visitants poden gaudir d’experiències memorables envoltats de natura. La decoració temàtica del centre reflecteix l’esperit festiu de Girona, amb elements que evoquen la llegenda de Sant Jordi i l’essència primaveral.

Promocions especials i experiències úniques

Per fer encara més especials aquestes dates, el Centre Verd ofereix promocions exclusives en plantes i productes decoratius. A més, s’organitzen demostracions pràctiques sobre tècniques de cultiu sostenible i manteniment d’espais verds.

En definitiva, tant la Setmana Santa com la Diada de Sant Jordi són oportunitats perfectes per visitar el Centre Verd i descobrir tot el que aquest espai té per oferir. Entre flors, llibres i activitats culturals, aquest lloc es consolida com un referent a Girona per celebrar les tradicions catalanes envoltats de natura. De tot això i molt més, parlem amb Aniol Burés, director del Centre Verd.