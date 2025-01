MIGDIA COPE CATALUNYA I ANDORRA | 09 GENER 2025 | 14:20H

Compte enrere per a conèixer quin futur els hi espera als 165 mil mutualistes de MUFACE a Catalunya despres que avui DKV al igual que ADESLAS fa unes setmanes també s'ha desmarcat de la utima oferta del govern de Pedro Sánchez. El futur de la mútua, penja més que mai d'un fil a l'espera de saber si ASISA accepta la segona oferta del Govern o, per contra, es despenja.