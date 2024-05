Migdia COPE a Catalunya i Andorra (29/05/2024) - 14:20

Els experts en dret laboral asseguren que la sentència del Suprem no modifica el procés d'estabilització que ha posat en marxa el govern central, però si desinfla les expectatives dels qui han vist la resolució del tribunal europeu com una via ràpida. Una sentència que rebutja la conversió automàtica dels treballadors temporals en indefinits.

Èxit amb el simulacre per risc químic, que aquest matí s'ha fet a 22 municipis del Baix Llobregat, Barcelonès, Vallés Occidental i Vallés Oriental, on viuen 500.000 persones. Les 50 sirenes d'avís han funcionat correctament, i el 70% de la població de la zona afectada han rebut un missatge d'alerta al seu telèfon mòbil.

El Congrés de Diputats aprovarà demà l'anomenada Llei de l'Amnistia. Amb el bloc que va facilitar l'investidura de Pedro Sánchez sumarà 178 vots, enfront dels 172 del PP. VOX, UPC i Coalició Canària que votaran no. Després de 6 mesos de tramitació, jutges i tribunals disposaran de 2 mesos per aplicar-la quan la llei sigui publicada al BOE i entri en vigor.