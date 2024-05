Migdia COPE a Catalunya i Andorra (28/05/2024) - 14:20

El sector del taxi ha tornat a col·lapsar el centre de Barcelona. Feia nou mesos que aquest col·lectiu no feia el seu ús de manifestació per reclamar canvis immediats. La reivindicació de fons torna a tenir els vehicles VTC com a focus del conflicte. Uber o Cabify continuen en l'objectiu dels taxistes que se senten enganyats pel govern.

L'abundant pluja que ha caigut les últimes setmanes està permetent relaxar algunes mesures que s'havien posat en marxa amb el decret de sequera. L'estiu sembla salvat, però no es pot abaixar la guàrdia segons ha explicat la portaveu del govern Patrícia Plaja. Des d'ara 22 municipis de l'Alt Empordà abandonen el nivell d'emergència i es rebaixen les restriccions

Avui fa un any de les eleccions municipals. L'alcaldia més cotitzada, la de Barcelona, continua en mans del PSC, però amb un govern en minoria. Jaume Collboni ha fet equilibris per tirar endavant algunes propostes i fins i tot hi ha hagut de recórrer a una qüestió de confiança per aprovar els pressupostos d'aquest 2024.