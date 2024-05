Migdia COPE a Catalunya i Andorra (15/05/2024) - 14:20

Els agricultors tornaran al carrer. Ho faran el 3 de juny i aquesta vegada ho faran en una protesta històrica que unirà per primer cop no només els pagesos de diferents punts d'Espanya sinó també de França. La iniciativa coincideix amb la cita electoral i no és casual perquè la voluntat del sector és pressionar la Unió Europea per aconseguir una millor seguretat alimentària i que s'elimini els impostos a l'energia que els apliquen.

En mig de la ressaca de les eleccions de diumenge el govern en funcions d'Esquerra ha fet un darrer favor als que volen acabar d'expulsar el castellà de les escoles catalanes. L'executiu de Pere Aragonès ha donat llum verda a un decret que reforça l'ús del català a l'ensenyament dins i fora de le aules. Es tracta d'una mesura que des de l'Assemblea per una Escola Bilingüe qualifiquen d'altament intervencionista.

L'alcohol no para de créixer com a substància de demanda d'ajuda entre els usuaris de l'ONG Projecte Home Catalunya. Amb tot la cocaïna es la principal addicció que arriba al centre. L'any passat van atendre 1.131 famílies de persones amb addicions un 4,5?% més que l'any anterior.