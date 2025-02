Espanya ha perdut en les darreres tres dècades 27 mil vides i 25 mil milions a causa dels fenòmens meteorològics extrems Abel López Díez , Doctor en Geografia per la Universitat de La Laguna i des de fa 10 forma part de la càtedra universitària " reducció del risc de desastres i ciutats resilents . Adaptació, canvi climàtic, planificació , gestió de emergències i avaluació local del risc. Salvar al ruc català. Ciència, campanyes d´apadrinament i l´empatia cap a aquest animal per evitar l´extinció de una raça de la que queden menys de mil exemplars a Catalunya Joan Miró , Catedràtic de Medicina i Cirurgia animal de la UAB . La universitat es pionera en posar en marxa programes per conservar la raça. LA LINTERNA A COPE CATALUNYA I ANDORRA