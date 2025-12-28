Pilar Alegría centra su agenda en educación, vivienda y financiación autonómica en Aragón: “No hay un derecho más importante que el derecho a una educación pública y de calidad”

La candidata del PSOE a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, ha visitado este sábado las localidades de Jaca y Sabiñánigo, donde ha presentado sus principales líneas de actuación en materia de educación pública, vivienda y financiación autonómica, con especial atención a las necesidades del Pirineo Aragonés.

la situación de la educación pública

En Jaca, Pilar Alegría ha mantenido un encuentro con docentes y representantes del AMPA del IES Domingo Miral de Jaca. Tras la reunión, ha explicado que la comunidad educativa le ha trasladado los problemas acumulados en los últimos años.

“Lo que nos han contado es la realidad de dos años y medio muy duros, marcados por la falta de recursos y por una falta de implicación clara con la educación pública”, ha señalado la candidata socialista, en referencia a la gestión del actual Gobierno de Aragón.

Alegría ha enmarcado este debate dentro de los distintos modelos políticos, subrayando que “no hay un derecho más importante que el derecho a una educación pública y de calidad”. En este sentido, ha defendido que, desde la Presidencia del Ejecutivo autonómico, se impulsará una mejora tanto de los recursos como de las infraestructuras educativas.

La candidata ha puesto como ejemplo el propio instituto jaqués, que presenta deficiencias como humedades, tejados en mal estado o ventanas obsoletas. “Mi objetivo es acometer una actualización y un arreglo de los centros educativos, porque apostar por los espacios es apostar directamente por la mejora de la educación pública”, ha asegurado.

Turismo sostenible y empleo estable en el Pirineo

Durante su visita a Jaca, Pilar Alegría también se ha referido al modelo turístico que defiende para el Pirineo Aragonés, apostando por un turismo sostenible ligado a la nieve, pero entendido de forma más amplia como turismo de montaña durante todo el año.

“Sabemos que hay meses en los que se concentran más visitantes, pero el reto es trasladar ese turismo sostenible y de montaña para que permita la generación de empleo estable durante todo el año”, ha explicado.

Vivienda pública

Alegría ha insistido en la necesidad de preservar el carácter social del parque público de vivienda en Aragón, recordando las promociones impulsadas en anteriores etapas de gobierno socialista. “La vivienda pública tiene que ser pública siempre. No puede venderse a los 20 o 30 años a fondos buitre. Hay que blindar el parque público de vivienda para que sea realmente asequible”, ha concluido.

Sabiñánigo: vivienda pública frente a la especulación

En Sabiñánigo, Alegría ha centrado su discurso en uno de los principales problemas del territorio: el acceso a la vivienda. Desde este municipio del Alto Gállego ha reivindicado la necesidad de un cambio de rumbo en las políticas públicas.

La candidata socialista ha defendido la urgencia de “de poner en marcha vivienda pública” y de que “abandonemos ese modelo que han planteado las dos derechas, que es un modelo de negocio y de privatización”, asegurando que ese giro llegará “a partir del 8 de febrero desde la presidencia de Aragón”.

Alegría ha subrayado que la vivienda es clave para fijar población y garantizar la cohesión territorial. “Defiendo, una vivienda pública, una vivienda asequible que permita sobre todo que los aragoneses y las aragonesas puedan vivir en su pueblo, puedan vivir en su ciudad, puedan vivir definitivamente en su comunidad autónoma”, ha afirmado.

José D. Valero Cabrejas Pilar Alegría en Sabiñánigo

Un problema agravado en zonas industriales y turísticas

Acompañada por la alcaldesa de Sabiñánigo, Berta Fernández, la candidata ha destacado que municipios con un fuerte componente industrial y turístico sufren especialmente la falta de vivienda accesible. “Aquí hay muchas personas que trabajan en las distintas industrias y empresas; también muchos trabajadores del Valle de Tena o trabajadores de esos servicios esenciales, de la educación, de la sanidad, que ahora mismo necesitan una vivienda, fundamentalmente viviendas de alquiler, pero también viviendas de compra asequibles y que en este momento no encuentran”, ha explicado.

Por ello, ha insistido en que es “fundamental que por parte del futuro gobierno de Aragón apostemos por ese verdadero derecho de poner en marcha vivienda pública”.

Más recursos del Estado y fondos europeos para Aragón

Durante su intervención en Sabiñánigo, Pilar Alegría también ha defendido la financiación autonómica, destacando que el Gobierno de España ha destinado más de 300.000 millones de euros a las comunidades autónomas. En el caso de Aragón, esto ha supuesto 9.197 millones de euros más en los últimos siete años respecto al periodo de Mariano Rajoy, un incremento del 42,7%.

“En total más de 30.000 millones euros que junto con los fondos europeos están transformando Aragón y permitiendo modernizar nuestra comunidad”, ha recordado.

La candidata ha visitado además un bloque de viviendas rehabilitado gracias a fondos europeos, con mejoras en climatización y aislamiento. Un ejemplo que, según ha señalado, demuestra que “estos fondos europeos fueron muy peleados por el gobierno de Pedro Sánchez y están permitiendo cambiar y mejorar nuestro país y fundamentalmente Aragón”.