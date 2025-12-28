Dos personas desaparecidas en Alhaurín el Grande, Málaga, por el temporal de lluvias

La última hora del temporal de lluvias que afecta a España, según ha informado Antonio Herráiz en el programa 'Mediodía COPE', sitúa el foco en Alhaurín el Grande (Málaga). En esta localidad de la comarca del Guadalhorce, dos personas permanecen desaparecidas tras la intensa tromba de agua de las últimas horas, una información que ha podido confirmar el alcalde del municipio. La jornada ha sido descrita como un 'domingo muy complicado' en toda la zona.

Tras el paso de lo peor de la riada, que ha asolado buena parte de la provincia de Málaga, ahora toca evaluar daños y limpiar. Los equipos de emergencia trabajan en la retirada de escombros y material, incluido mobiliario urbano, que fue arrastrado por la corriente. Estas históricas lluvias en Málaga dejaron registros de hasta 100 litros por metro cuadrado.

Más de 300 incidencias en la provincia

El temporal ha dejado un rastro de más de 300 incidencias en la provincia de Málaga, incluyendo desalojos y rescates. Uno de los testimonios recogidos es el de Loli, empleada de un restaurante en Cártama, quien ha relatado los daños sufridos: "Nos han roto lo que es la máquina de la cámara frigorífica, que ha entrado agua desde la parte de arriba, y hemos sufrido daños con ese tema ahora mismo", aunque ha aclarado que no han sufrido otro tipo de inundaciones dentro del local.

EFE Efectivos de Infoca colaboran en las labores de limpieza de las calles este domingo en Estación de Cártama después de los problemas sufridos anoche en la localidad por la crecida del río Guadalhorce

El temporal se desplaza al levante

Actualmente, la peor parte del temporal se sitúa en la región de Murcia. Pasado el mediodía, han sonado las alertas en los móviles de la población a través del sistema ES-Alert en la zona de Beniel, ante el riesgo de desbordamiento de una acequia al norte de la localidad.

En Andalucía, la alerta naranja ha pasado a ser amarilla en la provincia de Granada, mientras que se mantiene en Almería. La Comunidad Valenciana también permanece en alerta, tanto en el litoral norte como en el sur y en zonas del interior. Ante esta situación, las autoridades apelan al 'sentido común', pidiendo a la ciudadanía no acercarse a ramblas y zonas inundables y coger el coche solo si es absolutamente imprescindible.