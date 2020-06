Pierde las elecciones de Perpiñán el “candidato” de Carles Puigdemont

Al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, parece que la suerte no le acompaña. Hace unos días la justicia belga desestimaba la demanda que interpuso contra el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, y ahora, ha perdido su “candidato” a la alcaldía de Perpiñán. Puigdemont pidió el voto para el hasta ahora alcalde, Jen Marc Pujol, para que esta ciudad, decía, “continúe siendo un referente común de libertad y democracia, tanto en el norte como en el sur”. Hay que tener en cuenta que fue en esta ciudad francesa donde se celebró el pasado 29 de febrero un acto del llamado Consell per la República. Pujol recibió a Puigdemont con todos los honores en la alcaldía, e incluso el expresidente firmó en el libro de honor del Ayuntamiento. Pero ahora, Louis Aliot, del partido Reagrupamiento Nacional, se ha impuesto a Jean Marc Pujol con el 54% de los votos.

Puigdemont ha mostrado su disgusto en las redes sociales, en su cuenta de Twitter ha asegurado que “la ciudad de Perpiñán será gobernada por la extrema derecha francesa, inspiradora de las extremas derechas europeas. Mi reconocimiento a tantas personas del norte que han trabajado para evitarlo. No ha sido posible, la victoria de Aliot ha sido clara”.

La ciutat de Perpinyà serà governada per l’extrema dreta francesa, inspiradora de les extremes dretes europees. El meu reconeixement a tantes persones del nord que han treballat per evitar-ho. No ha estat possible, la victòria d’Aliot ha estat clara.