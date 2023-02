Otra polémica multa de 7.501 euros por un supuesto anuncio sexista en Barcelona

La Generalitat ha multado Javier Marcos, de 60 años, y a su empresa Montajes y Diseños Marcos SL, en el barrio El Fort Pienc de Barcelona. La cifra asciende a 7.501 que el propietario deberá pagar antes del 23 de febrero. En el anuncio, el empresario buscaba "una dependienta de tienda". En especia, "una mujer con una edad mínima de 40 años", según indicaba la notificación de Inspecció de Treball que enviaron a Marcos.

El propietario pretendía sustituir a una trabajadora que se había jubilado recientemente. Según ha confirmado Javier Marcos a COPE Cataluña y Andorra, ese perfil respondía a una necesidad real para ofrecer paridad en la empresa y, sobre todo, para "favorecer un sector de la sociedad que para encontrar trabajo lo tienen dificilísimo". Sin embargo, no ha tenido derecho a réplica. "En la citación nos dijeron que la ley era la ley y que no podíamos hacer nada", explica el empresario. "Solo me queda una opción: pagar", lamenta Marcos.

El propietario ha trasladado su caso al Síndic de Greuges. "Fueron muy respetuosos y me dieron toda la razón, pero no pueden hacer nada", confiesa Marcos. Desde el Defensor del Pueblo de Cataluña trabajan en ello para poder llegar a una solución. Aunque le han recomendado que pague. Al fin y al cabo, "es un caso muy difícil".

Si paga la multa ahora recibirá una reducción del 40%. Se ahorrará 3.000 euros. No obstante, continúa siendo una cifra desorbitada para un pequeño comercio como el suyo. "Esto son más de dos meses de trabajo", confirma el propietario. "En los próximos días tendré que ir al banco", añade. Ahora bien, si la paga no tendrá derecho a reclamar nada. "La ley está mal hecha o yo soy demasiado torpe", ironiza Marcos junto a Dolly, la nueva incorporación en la empresa.

Este negocio de cortinas y persianas no es el primer comercio a recibir la polémica multa. La Generalitat ya multó por un caso parecido a Jaume Junyent y su empresa Pan Artesano del Vallès. Tambien pagó la multa reducida y, como Javier Marcos, no tuvo derecho a replicar.