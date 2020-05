Un juzgado investiga si la alcaldesa de Vilassar de Dalt cometió malversación por una pancarta independentista

A la alcaldesa de Vilassar de Dalt, Carola Llauró (ERC), le puede salir cara una denuncia contra tres ciudadanos que descolgaron una pancarta independentista de la fachada del Ayuntamiento. Los hechos ocurrieron la madrugada del 28 de julio de 2019, cuando estas personas retiraron la pancarta, que tenía como lema “Llibertat Presos polítics”, en apoyo a los políticos independentistas presos por el referéndum ilegal del 1 de octubre.

Pues bien, la juez de Mataró no sólo absuelve a estas tres personas al considerar que no cometieron ningún delito cuando descolgaron de un edificio público un símbolo que no tenía ningún amparo legal; sino que además ha atendido las peticiones de los tres procesos de abrir diligencias y deducir testimonio de la declaración de la alcaldesa, y de su antecesor, Xavier Godàs, al considerar que hay un “indicio” de un presunto delito de malversación de fondos públicos, al haber pagado desde el Ayuntamiento la pancarta. De hecho, Llauró había reclamada 242 euros por los daños causados en el material al material y a su reposición. Ahora debe justificar de dónde salió el dinero para pagar estas pancartas.

"QUE TOMEN NOTA LAS ADMINISTRACIONES"

Desde la asociación Impulso Ciudadano han valorado positivamente la sentencia porque absuelve a las tres personas que retiraron los símbolos independentistas. Pero lo más importante para el presidente de la entidad, José Domingo, es que por primera vez un juzgado decide investigar a un alcalde por haber pagado con dinero público una pancarta partidista. Además, y según decía a COPE Domingo, esta sentencia es un aviso a navegantes, y todas las administraciones, tanto locales como autonómica, “deben tomar buena nota”.

Domingo insistía en la necesidad de que las administraciones mantengan la neutralidad institucional, no sólo por una cuestión democrática, sino también de lógica y ahora económica, especialmente, decía, “si se pretende que vengan turistas del resto de España”.