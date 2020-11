Cs insiste en la coalición ante el "procés" y el PSC la descarta

Ciudadanos sigue insistiendo en una coalición constitucionalista junto al PP y al PSC, mientras que el partido socialista descarta formar parte de este bloque en las elecciones catalanas del 14 de febrero.

Mientras que Cs ha vuelto a poner sobre la mesa la oferta de coalición, ya que "sería muy mala idea volver a tener un segundo Govern separatista o un tercer tripartito", el PSC critica al partido naranja por "encontrarse muy cómodo en la confrontación progresista". Así lo ha asegurado este lunes la portavoz y viceprimera secretaria del partido socialista en Catalunya, Eva Granados, que reitera que "no nos encontrarán con esta lógica de frentes" a pesar de la insistencia de Ciudadanos. El partido socialista, según ha afirmado Granados, está abierto a pactar y a "ensanchar contactos con fuerzas políticas sociales que quieran superar los gobiernos de los últimos diez años", a pesar de no haber novedades en torno a posibles acuerdos con Units per Avançar, Lliures o la Lliga.

La formación que preside Carlos Carrizosa, por su parte, tiene "la obligación de evitar que se dé otro Govern procesista u otro tripartito", ya que "el PSC quiere formar este tripartito con ERC y los comunes, y ya sabemos como acabó el otro", según ha recalcado su portavoz en el Parlament, Lorena Roldán.

Por otro lado, Roldán ha anunciado que Cs ha registrado en el Parlament una propuesta de resolución para la fiscalización por parte de la Sindicatura de Comptes del sistema de ayudas a autónomos y pymes impulsado por la Generalitat, lo que consideran "intolerable" y que "realmente no ha ayudado al sector". En este sentido, Roldán ha reprochado que los miembros del Govern "estén peleándose constantemente entre sí" sin haber pagado aún estas ayudas.

Por su parte, Granados ha hecho referencia a los fondos europeos para la recuperación económica y social de la crisis del Covid-19, abogando por que estos se gestionen desde la cogobernanza y el diálogo, a pesar de que "hay falta de diálogo por parte del Govern tanto con la oposición como con los agentes y entidades". En cuanto a los Presupuestos Generales del Estado y las declaraciones del exvicepresidente socialista Alfonso Guerra en relación al acuerdo del Ejecutivo central con Bildu, Granados ha aclarado que "el PSOE y el Gobierno hablan a través de sus portavoces actuales". La portavoz tampoco ha querido pronunciarse sobre la modificación del delito de sedición del Código Penal en relación a la causa independentista: "Nuestra idea es trabajar al Gobierno".