Gobierno y Generalitat ofrecieron a Nissan 100 millones para traer un nuevo vehículo

El Gobierno y la Generalitat ofrecieron a finales de febrero a Nissan invertir 100 millones de euros de los 400 que costaría traer un nuevo vehículo a la planta de la Zona Franca de Barcelona para evitar el cierre de las factorías catalanas.

Lo ha dicho este lunes la consellera de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Àngels Chacón, en la comisión de Empresa y Conocimiento y de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias sobre Nissan en el Parlament, en la que también ha participado el conseller Chakir el Homrani.

Chacón ha explicado que el apoyo se extendería a toda la red de proveedores del ecosistema y que tiene el objetivo de hacer evidente a la dirección de Japón que en las instalaciones de Catalunya "tiene una plataforma perfecta para impulsar la producción de nuevos vehículos eléctricos".

La consellera ha explicado que la propuesta se ha trabajado de forma conjunta y consensuada con la dirección y las administraciones e instituciones implicadas, y que se condiciona a la inversión para la producción de un nuevo modelo en Barcelona que "garantice la continuidad de la planta".

La aportación de la Generalitat se concretaba en un plan de apoyo a la red de proveedores para los años 2021-2025 dividido en 16,2 millones de euros a fondo perdido y 10,67 millones en préstamos, préstamos participativos y cobertura de garantías.

Chacón también ha recordado que las últimas ayudas anunciadas fueron seis millones de euros --tres de la Generalitat y tres del Gobierno-- para la inversión en una nueva planta de pintura, valorada en 70 millones de euros.

Los trabajadores de Nissan han acusado a la empresa de ahogar a la fábrica de la Zona franca de Barcelona intencionadamente y de mentir con los datos que justifican el cierre de las instalaciones en Cataluña. "Nissan nos ha engañado a todos", ha dicho Miguel Ruiz, del sindicato USOC en una sesión conjunta de las comisiones de Trabajo y de Empresa en el Parlamento.

Durante su intervención, los miembros del comité de empresa han pedido a los gobiernos que hagan "lo imposible" para dificultar la marcha de la empresa y han insistido en reclamar la derogación de la reforma laboral. "Nissan se va ahora de Barcelona porque le es fácil", ha dicho Ruiz. Los sindicalistas se han mostrado decepcionados con las administraciones, a quienes han reprochado haber actuado cuando ya era demasiadas tarde.

La dirección de la automovilística en el Estado y a Europa también estaba convocada a la sesión pero ha declinado participar alegando que no quiere comparecer antes de que empiece el periodo de consultas este martes. La decisión ha indignado a los trabajadores y a los parlamentarios, que han considerado que los directivos tienen que dar explicaciones por el cierre de unas plantas que dan trabajo a 3.000 personas directamente y además de 20.000 de forma indirecta.

"Pongámoslo difícil entre todos. Los trabajadores estamos haciendo lo imposible. No es una situación fácil pero no podemos dejar que Nissan se ría de los trabajadores, se ría de los políticos. A mí me indigna que hoy no estén aquí", ha añadido el sindicalista de USOC.

La consellera también ha exigido a la compañía que presente una memoria justificativa de su decisión, así como "interlocución directa" con la dirección de Japón.

Respecto a los grupos parlamentarios, el diputado de Cs Martí Pachamé ha criticado al Govern porque según él no hace otra cosa que dar miedo a las empresas y estar más preocupados por la autodeterminación, y ha pedido responsabilidad para encontrar soluciones al cierre de Nissan: "Las empresas no vienen porque ustedes solo hacen declaraciones en las que ustedes quieren salir de la UE".

La diputada del PSC Alícia Romero ha lamentado que se haya invertido "cada vez menos" en políticas industriales y ha defendido que se deberían destinar 100 millones y no 50 a la automoción este año, y ha llamado a conjurarse para poner recursos a las políticas industriales y al sector del automóvil.

El diputado Lucas Silvano (comuns) ha advertido de la gravedad del cierre de Nissan y ha pedido un plan de choque industrial, ya que según él de momento solo hay líneas de ayuda, e impulsar el Pacte Nacional per a la Indústria (PNI).

Vidal Aragonès (CUP) ha advertido de que la construcción privada, el turismo, la industria agroalimentaria y el sector del automóvil no están en un bueno momento, y ha reivindicado la identidad industrial de Catalunya, además de criticar la "ausencia" de una política valiente en los últimos 40 años.

El diputado del PP Santi Rodríguez ha dicho que la decisión de Nissan es un fracaso colectivo y ha llamado a asumir responsabilidades: "Solo saldremos de esta situación si abandonamos la Catalunya enfadada y volvemos a la Catalunya emprendedora".

Por parte de ERC, Antoni Castellà ha defendido que los trabajadores de Nissan siempre se han adaptado a los cambios y que las plantas son productivas a nivel local, cuando la decisión de cierre responde a una decisión internacional.

El diputado Eduard Pujol (JxCat) ha sostenido que el debate está en garantizar todos los empleos del sector de la automoción, desde el caso Nissan a corto plazo hasta el futuro de la industria en el largo.

En cuanto a la autodeterminación, la intervención de Pachamé ha generado un debate paralelo sobre la autodeterminación, en el que Chacón ha defendido que Catalunya ocupa las primeras posiciones de rankings para invertir.