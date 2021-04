Este martes comienza el juicio contra la 'Manada' de Sabadell

La Audiencia de Barcelona tiene previsto juzgar este martes y miércoles a los nueve jóvenes acusados de agredir sexualmente o favorecer la violación de una chica en una nave industrial de Sabadell, en febrero del 2019. Los cuatro principales procesados se enfrentan a penas de entre 37 y 41 años de cárcel, además de la expulsión del país. La joven, de 18 años, había salido de fiesta por el centro de Sabadell, fue abordada y agredida sexualmente por un hombre, que la condujo a una nave industrial, donde presuntamente la volvió a violar, y luego lo hicieron dos jóvenes más. La joven pudo escapar después.

Los hechos sucedieron hacia las 6 de la mañana del 3 de febrero del 2019, cuando la víctima salía de un local de ocio del centro de Sabadell. Entonces un hombre que no ha podido ser identifcado se le acercó por la espalda, la cogió del cuello, la puso contra la pared y la agredió. La chica se quedó paralizada, sin capacidad de reacción. El hombre la cogió del brazo y la introdujo, en contra de su voluntad, en una nave industrial abandonada de la carretera de Terrassa, en el barrio de Can Feu, donde vivían personas sin hogar. En esa nave había al menos seis jóvenes más: uno no identificado, un acusado que se encuentra huído, y cuatro de los ahora juzgados, de origen marroquí, sin permiso de residencia y que tienen entre 25 y 30 años. Una vez dentro de la nave, en la sala principal, el individuo que asaltó a la joven en la calle se separó y le dijo a los otros jóvenes que la violaran.



Cuando la víctima consiguió escapar corrió hacia un garaje del que salía un vehículo y entró. Los ocupantes del coche la auxiliaron y la acompañaron hasta la comisaría de la Policía Local. La misma noche de los hechos, la Policía pudo detener a seis jóvenes, acusados de haber participado en la violación múltiple. Al día siguiente, los Mossos detuvieron al séptimo sospechoso y dos días más tarde a un octavo hombre. No fue hasta febrero cuando detuvieron a una novena persona.



Después de prestar declaración, el juez ordenó el ingreso en prisión de uno de los detenidos, que sería uno de los tres autores materiales de la violación, mientras que el resto quedó en libertad con cargos. Aún así, la investigación posterior habría demostrado que uno de estos ocho hombres podría ser el segundo autor material de la violación. El joven aprovechó su situación de libertad y huyó. Todavía no se ha conseguido dar con su paradero. Tampoco se ha conseguido capturar al tercer autor material de los hechos. La víctima, en todo momento, habló de tres hombres, pero hasta el momento, la investigación sólo ha podido identificar y localizar a dos.



Además de las penas de cárcel, la Fiscalía también solicita cinco años de libertad vigilada, prohibición de acercarse a la víctima durante cinco años más, limitación de beneficios penitenciarios y que cuando obtengan el tercer grado o la libertad condicional sean expulsados de España y no puedan volver durante 10 años. El Ministerio Público pide que entre todos paguen 60.000 euros a la víctima en concepto de daños físicos, psicológicos y morales.